Роман БЕЗУС: «Этот матч может стать украшением чемпионата мира»

Сегодня, 5 июля – в 23:00 по киевскому времени на чемпионате мира состоится матч между Бразилией и Норвегией. Фаворит как бы очевиден, однако статистика говорит о том, что бразильцы еще ни разу в истории в очных противостояниях не обыгрывали норвежцев – две ничьи и два поражения.

Нарушится ли эта традиция на ЧМ-2026, сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал наш эксперт, бывший полузащитник сборной Украины Роман Безус.

– Мне кажется, что предстоящий поединок может стать украшением турнира, – сказал Безус. – Важно, какой состав на этот матч выпустит Карло Анчелотти, учитывая качество замен в прошлом матче с Японией. Впрочем, игра против Норвегии будет на порядок сложнее, поскольку скандинавы, на мой взгляд, не будут так глубоко защищаться, как те же японцы.

Пространства для Винисиуса, Куньи или Мартинелли будет больше, однако не стоит забывать, кто на острие у норвежцев. Скажу банальные слова, но внимание со стороны бразильцев должно быть максимальное. В матчах плей-офф все может решить один промах, а Эрлинг Холанд еще тот специалист (улыбается). Также норвежцы будут очень опасны на стандартах, где свое слово может сказать Серлот или защитник Аер.

Тем не менее, учитывая все сильные и слабые стороны оппонентов, я все-таки отдам предпочтение бразильцам, которые обладают более высоким индивидуальным мастерством. 2:1.