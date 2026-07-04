Йожеф Сабо назвал всех победителей матчей 1/8 финала чемпионата мира
Бывший наставник сборной Украины сформировал четвертьфинальные пары Мундиаля
На чемпионате мира, который проходит в США, Канаде и Мексике наступает пора матчей 1/8 финала. В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua авторитетный в прошлом наставник Йожеф Сабо сделал прогноз на матчи текущей стадии турнира.
– Йожеф Йожефович, давайте с вашей помощью попробуем сформировать четвертьфинальные пары?
– Сложно прогнозировать матчи, где случиться может всякое. Но можно попробовать (улыбается).
– Канада – Марокко?
– Марокканцы – это не подарок. У них сильный подбор исполнителей. Я ставлю на африканцев.
– Парагвай – Франция?
– Здесь однозначно на французов.
– Бразилия – Норвегия?
– В этой паре не все так однозначно. Бразилия – великая команда, но они не очень дисциплинированные. И за счет этого могут поплатиться. Но лучший класс все-таки на стороне южноамериканцев. Поэтому выбираю Бразилию.
– Мексика – Англия?
– Не сказал бы, что англичане – безоговорочные фавориты. С натяжкой ставлю на команду Томаса Тухеля.
– Центральный матч 1/8-й – Португалия – Испания?
– Конечно. Это будет хорошая рубка. У португальцев достаточно классных исполнителей, которые могут решить судьбу поединка, но испанцы все-таки будут помощнее. Подопечные Луиса де ла Фуэнте должны победить.
– США – Бельгия?
– На мой взгляд, в 1/16-й бельгийцам в матче с Сенегалом крупно повезло. Да и по 11-метровому в экстра-тайме были вопросы. Тем не менее, в противостоянии с США я отдаю предпочтение Бельгии.
– Аргентина – Египет?
– Без вопросов – Аргентина.
– Швейцария – Колумбия?
– Здесь мой прогноз, что в четвертьфинал выйдут колумбийцы.
– Итого мы получаем следующие пары 1/4 финала: Франция –Марокко, Испания – Бельгия, Бразилия – Англия и Аргентина – Колумбия?
– Хорошие пары. Уверен, что на этой стадии соревнований нас будут ждать захватывающие противостояния.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Португальский клуб готов продать украинца и уже нашёл ему замену
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026