Йожеф Сабо назвал всех победителей матчей 1/8 финала чемпионата мира

На чемпионате мира, который проходит в США, Канаде и Мексике наступает пора матчей 1/8 финала. В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua авторитетный в прошлом наставник Йожеф Сабо сделал прогноз на матчи текущей стадии турнира.

– Йожеф Йожефович, давайте с вашей помощью попробуем сформировать четвертьфинальные пары?

– Сложно прогнозировать матчи, где случиться может всякое. Но можно попробовать (улыбается).

– Канада – Марокко?

– Марокканцы – это не подарок. У них сильный подбор исполнителей. Я ставлю на африканцев.

– Парагвай – Франция?

– Здесь однозначно на французов.

– Бразилия – Норвегия?

– В этой паре не все так однозначно. Бразилия – великая команда, но они не очень дисциплинированные. И за счет этого могут поплатиться. Но лучший класс все-таки на стороне южноамериканцев. Поэтому выбираю Бразилию.

– Мексика – Англия?

– Не сказал бы, что англичане – безоговорочные фавориты. С натяжкой ставлю на команду Томаса Тухеля.

– Центральный матч 1/8-й – Португалия – Испания?

– Конечно. Это будет хорошая рубка. У португальцев достаточно классных исполнителей, которые могут решить судьбу поединка, но испанцы все-таки будут помощнее. Подопечные Луиса де ла Фуэнте должны победить.

– США – Бельгия?

– На мой взгляд, в 1/16-й бельгийцам в матче с Сенегалом крупно повезло. Да и по 11-метровому в экстра-тайме были вопросы. Тем не менее, в противостоянии с США я отдаю предпочтение Бельгии.

– Аргентина – Египет?

– Без вопросов – Аргентина.

– Швейцария – Колумбия?

– Здесь мой прогноз, что в четвертьфинал выйдут колумбийцы.

– Итого мы получаем следующие пары 1/4 финала: Франция –Марокко, Испания – Бельгия, Бразилия – Англия и Аргентина – Колумбия?

– Хорошие пары. Уверен, что на этой стадии соревнований нас будут ждать захватывающие противостояния.