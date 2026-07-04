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Чемпионат мира
04 июля 2026, 12:23 | Обновлено 04 июля 2026, 12:51
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Хозяин соберет чемоданы. Безус – о матче Канада – Марокко

Наш эксперт считает, что в этом противостоянии минимальную победу одержит африканская сборная

04 июля 2026, 12:23 | Обновлено 04 июля 2026, 12:51
360
0
Хозяин соберет чемоданы. Безус – о матче Канада – Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Марокко
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Сегодня, 4 июля на чемпионате мира, который проходит в США, Канаде и Мексике матчем Канада – Марокко стартует стадия 1/8 финала. Напомним, что в 1/16-й хозяева обыграли ЮАР (1:0), а марокканцы выбили Нидерланды (1:1, по пен. 3:2).

Своими ожиданиями от предстоящего противостояния, а также прогнозом с сайтом Sport.ua эксклюзивно поделился наш эксперт, бывший полузащитник сборной Украины Роман Безус.

– Меня немного удивила неуверенная игра канадцев в матче с ЮАР, – сказал Безус. – Сложилось такое впечатление, что Канада вымучила эту победу, в основном, действуя на контратаках. Думаю, в таком же ключе пройдет и поединок против Марокко. Подопечные Джесси Марша отойдут к своим воротам, возможно, будут встречать соперника в среднем блоке и постараются при перехвате закидывать мяч на Дэвида. Может, с первых минут на поле появится и Дэвис, что добавит канадцам скорости.

Сборная Марокко с нынешним наставником старается действовать с позиции силы. Но здесь вопрос, полностью ли футболисты восстановились после сложного 120-минутного поединка против Нидерландов. Это мы увидим уже по ходу самой игры с Канадой.

Также я бы отметил и арбитра этого матча Майкла Оливера, который любит (улыбается) раздавать желтые карточки, поэтому он может повлиять на ход этой встречи. Что касается прогноза, то, считаю, матч будет напряженным, а победа, минимальная, достанется сборной Марокко со счетом 2:1.

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Роман Безус ЧМ-2026 по футболу сборная Канады по футболу сборная Марокко по футболу Джесси Марш Майкл Оливер эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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