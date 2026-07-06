Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полузащитник Реала стал лучшим игроком в матче сборных Мексики и Англии
Чемпионат мира
06 июля 2026, 07:17 |
765
1

Полузащитник Реала стал лучшим игроком в матче сборных Мексики и Англии

Джуд Беллингем дважды огорчил соперника и позволил своей команде выйти в 1/4 финала

06 июля 2026, 07:17 |
765
1 Comments
Полузащитник Реала стал лучшим игроком в матче сборных Мексики и Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В понедельник, 6 июля, состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира, в котором встретились сборные Мексики и Англии. Подопечные Томаса Тухеля победили со счетом 3:2.

Лучшим игроком этого противостояния был признан полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем, который дважды огорчил соперника, оформив дубль за три минуты.

Беллингем вышел в стартовом составе, провел на поле весь матч и получил самую высокую оценку от статистических порталов среди всех игроков, кто принимал участие в игре.

Перформанс англичанина позволил европейской сборной пробиться в 1/4 финала, где ее соперниками станет команда Норвегии – скандинавы победили Бразилию (2:1).

В прошлом сезоне Беллингем провел 40 матчей на клубном уровне, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач. В активе 23-летнего полузащитника – 53 игры в футболке сборной.

ФОТО. Полузащитник Реала стал лучшим игроком в матче сборных Мексики и Англии

По теме:
Английский футболист не играл против Мексики, но поле покинул на носилках
Никогда не поздно. Игрок сборной Англии дебютировал на ЧМ в 34 года
Дональд Трамп выделил одного игрока сборной Англии после вылета Мексики
ЧМ-2026 по футболу сборная Мексики по футболу сборная Англии по футболу Джуд Беллингем лучший игрок
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пономаренко шокировал Костюка и Суркиса. У футболиста возникли проблемы
Футбол | 05 июля 2026, 22:22 11
Пономаренко шокировал Костюка и Суркиса. У футболиста возникли проблемы
Пономаренко шокировал Костюка и Суркиса. У футболиста возникли проблемы

Матвей вернулся в «Динамо» с рекордным весом в истории клуба

Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
Хоккей | 05 июля 2026, 07:50 19
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба

Захарченко был мобилизован в ВСУ

ХОЛАНД: «Это правда нереально. Иногда мне нужно ущипнуть себя за руку»
Футбол | 06.07.2026, 05:02
ХОЛАНД: «Это правда нереально. Иногда мне нужно ущипнуть себя за руку»
ХОЛАНД: «Это правда нереально. Иногда мне нужно ущипнуть себя за руку»
ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
Футбол | 05.07.2026, 10:02
ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
ФИФА признала ошибку арбитра на ЧМ-2026 и приняла громкое решение
Футбол | 05.07.2026, 19:58
ФИФА признала ошибку арбитра на ЧМ-2026 и приняла громкое решение
ФИФА признала ошибку арбитра на ЧМ-2026 и приняла громкое решение
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Завдяки йому Англія проходить далі, супер гру видав
Ответить
+3
Популярные новости
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
06.07.2026, 03:23 3
Бокс
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
05.07.2026, 06:25 7
Футбол
Рома приняла решение по Довбику. Трансфер за 23 миллиона евро
Рома приняла решение по Довбику. Трансфер за 23 миллиона евро
05.07.2026, 07:02 1
Футбол
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
04.07.2026, 09:09 3
Футбол
Динамо может потерять семь футболистов перед стартом в Лиге Европы
Динамо может потерять семь футболистов перед стартом в Лиге Европы
04.07.2026, 10:01 1
Футбол
Ломаченко покинул Украину и принял судьбоносное решение
Ломаченко покинул Украину и принял судьбоносное решение
05.07.2026, 08:08 8
Бокс
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
06.07.2026, 04:24 8
Бокс
У Уайлдера дали официальный ответ Усику
У Уайлдера дали официальный ответ Усику
05.07.2026, 08:55
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем