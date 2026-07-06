Полузащитник Реала стал лучшим игроком в матче сборных Мексики и Англии
Джуд Беллингем дважды огорчил соперника и позволил своей команде выйти в 1/4 финала
В понедельник, 6 июля, состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира, в котором встретились сборные Мексики и Англии. Подопечные Томаса Тухеля победили со счетом 3:2.
Лучшим игроком этого противостояния был признан полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем, который дважды огорчил соперника, оформив дубль за три минуты.
Беллингем вышел в стартовом составе, провел на поле весь матч и получил самую высокую оценку от статистических порталов среди всех игроков, кто принимал участие в игре.
Перформанс англичанина позволил европейской сборной пробиться в 1/4 финала, где ее соперниками станет команда Норвегии – скандинавы победили Бразилию (2:1).
В прошлом сезоне Беллингем провел 40 матчей на клубном уровне, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач. В активе 23-летнего полузащитника – 53 игры в футболке сборной.
ФОТО. Полузащитник Реала стал лучшим игроком в матче сборных Мексики и Англии
Your @MichelobUltra Superior Player of the Match is Jude Bellingham. 🔥— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/czENGv1OLa
🏴 England have qualified for the Quarter-finals!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2026
Two more teams join the final eight. 👀#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2026
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