ВИДЕО. Быстрый ответ. Мексика отыграла один мяч против Англии
На спасение пришел Хулиан Киньонес
Сборная Мексики до свистка на перерыв смогла отыграть один мяч против Англии в 1/8 финала ЧМ-2026.
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Дубль Джуда Беллингема отправил мексиканцев в нокаут, но команда Хавьера Агирре быстро поднялась.
Ответ от Мексики припал на 42-ю минуту после штрафного: Хулиан Киньонес сыграл на добивании – 1:2.
Хулиан продолжает феерить на турнире. Вингер за пять матчей успел забить четыре мяча и отдать одну результативную передачу.
ВИДЕО. Быстрый ответ. Мексика отыграла один мяч против Англии
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