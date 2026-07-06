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Чемпионат мира
06 июля 2026, 04:53 | Обновлено 06 июля 2026, 04:57
420
0

ВИДЕО. Быстрый ответ. Мексика отыграла один мяч против Англии

На спасение пришел Хулиан Киньонес

06 июля 2026, 04:53 | Обновлено 06 июля 2026, 04:57
420
0
ВИДЕО. Быстрый ответ. Мексика отыграла один мяч против Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Киньонес
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Сборная Мексики до свистка на перерыв смогла отыграть один мяч против Англии в 1/8 финала ЧМ-2026.

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Дубль Джуда Беллингема отправил мексиканцев в нокаут, но команда Хавьера Агирре быстро поднялась.

Ответ от Мексики припал на 42-ю минуту после штрафного: Хулиан Киньонес сыграл на добивании – 1:2.

Хулиан продолжает феерить на турнире. Вингер за пять матчей успел забить четыре мяча и отдать одну результативную передачу.

ВИДЕО. Быстрый ответ. Мексика отыграла один мяч против Англии

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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