Сборная Мексики до свистка на перерыв смогла отыграть один мяч против Англии в 1/8 финала ЧМ-2026.

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Дубль Джуда Беллингема отправил мексиканцев в нокаут, но команда Хавьера Агирре быстро поднялась.

Ответ от Мексики припал на 42-ю минуту после штрафного: Хулиан Киньонес сыграл на добивании – 1:2.

Хулиан продолжает феерить на турнире. Вингер за пять матчей успел забить четыре мяча и отдать одну результативную передачу.

ВИДЕО. Быстрый ответ. Мексика отыграла один мяч против Англии