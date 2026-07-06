КАЗЕМИРО после вылета с ЧМ: «Извините. Мы разочаровали миллионы людей»

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро со слезами на глазах прокомментировал матч против Норвегии в 1/8 финала ЧМ-2026, который завершился неудачей для латиноамериканцев (1:2).

Сборная Бразилии не забила пенальти на 14-й минуте, а затем пропустила два мяча от Эрлинга Холанда, что привело к фиаско.

«Трудно подобрать слова. Прошу прощения. Это всегда мечта – и когда ты только начинаешь играть, и когда просто лелеешь мечту о футболе. Выиграть чемпионат мира – это мечта любого бразильца. У меня была уже третья такая возможность. Я привилегирован. Я очень горжусь тем, что я и все игроки сделали здесь.

Даже касательно поколения, которое не победило, – мы проделали хорошую работу, но знаем, что в итоге разочаровали миллионы людей. Как вы и сказали, жизнь продолжается. Думаю, в такие моменты я просто хочу побыть со своей семьей, со своими детьми.

Думаю, они пытались контролировать игру, не особо атакуя, пытаясь нащупать этот путь... это было немного похоже на матч с Хорватией. К тому же у нас были стопроцентные шансы, чтобы снять все вопросы в матче, но мы так и не сделали этого. Как по мне, их контроль не был настоящим – это был контроль вдали от наших ворот. А затем они дважды ударили и забили голы. Тем не менее, я считаю, что у нас были моменты, которые мы просто не реализовали.

Я бы сказал, что во втором тайме мы немного прижались к своим воротам, а этого делать не стоило. Мы могли бы действовать несколько тоньше и агрессивнее в прессинге. Но сейчас трудно говорить, что именно нужно было сделать. Владение мячом? Побеждает тот, кто забивает голы. И у нас было много возможностей для этого. Но они отличились дважды, мы – лишь раз, и они ушли с поля с победой», – сказал Каземиро.