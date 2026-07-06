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  4. Винисиусу Жуниору не доверили. Анчелотти проигнорировал звездного вингера
Чемпионат мира
06 июля 2026, 04:18 | Обновлено 06 июля 2026, 04:28
471
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Винисиусу Жуниору не доверили. Анчелотти проигнорировал звездного вингера

Тренер не разрешил Винисиусу пробить пенальти

06 июля 2026, 04:18 | Обновлено 06 июля 2026, 04:28
471
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Винисиусу Жуниору не доверили. Анчелотти проигнорировал звездного вингера
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор
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Звездный вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор рассказал, почему он не стал пробивать пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Норвегии.

На 14-й минуте Бразилия получила возможность выйти вперед, но удар с 11 метров не реализовал Бруно Гимараеш.

После неудавшегося пенальти бразильцы пропустили два мяча от Эрлинга Холанда и уступили со счетом 1:2.

«Мистер еще перед игрой выбирает, кто будет бить, и он выбрал Бруно. Я никогда не был тщеславным, никогда не гнался за званием лучшего бомбардира турнира, поэтому и бил Бруно. Он исполняет пенальти лучше меня, поэтому мистер выбрал его.

Я никогда не избегал ответственности. Многие люди сейчас будут говорить, что это я не захотел бить, но я никогда не ухожу от ответственности. В «Реале» я бью пенальти тогда, когда меня выбирает тренер. Вот и всё, теперь нам нужно лучше подготовиться к следующему чемпионату мира и будущим матчам», – объяснил Винисиус.

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Андрей Витренко Источник: UOL Esporte
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