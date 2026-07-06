Винисиусу Жуниору не доверили. Анчелотти проигнорировал звездного вингера
Тренер не разрешил Винисиусу пробить пенальти
Звездный вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор рассказал, почему он не стал пробивать пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Норвегии.
На 14-й минуте Бразилия получила возможность выйти вперед, но удар с 11 метров не реализовал Бруно Гимараеш.
После неудавшегося пенальти бразильцы пропустили два мяча от Эрлинга Холанда и уступили со счетом 1:2.
«Мистер еще перед игрой выбирает, кто будет бить, и он выбрал Бруно. Я никогда не был тщеславным, никогда не гнался за званием лучшего бомбардира турнира, поэтому и бил Бруно. Он исполняет пенальти лучше меня, поэтому мистер выбрал его.
Я никогда не избегал ответственности. Многие люди сейчас будут говорить, что это я не захотел бить, но я никогда не ухожу от ответственности. В «Реале» я бью пенальти тогда, когда меня выбирает тренер. Вот и всё, теперь нам нужно лучше подготовиться к следующему чемпионату мира и будущим матчам», – объяснил Винисиус.
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