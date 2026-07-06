ХОЛАНД: «Это правда нереально. Иногда мне нужно ущипнуть себя за руку»

Форвард сборной Норвегии и лучший игрок матча 1/8 финала ЧМ-2026 против Бразилии Эрлинг Холанд прокомментировал победу команды:

– Эрлинг, поздравляю с выходом дальше. Когда прозвучал финальный свисток, это выглядело как особенный момент. Что ты почувствовал, когда понял, что сделал ты и что сделала Норвегия?

– Это трудно описать словами. Не так часто я остаюсь без слов, но сейчас мне действительно трудно говорить. Я даже не мечтал о таком. Мне трудно поверить, что я мог достичь чего-то еще большего в жизни, но теперь я сам себе показал, что это возможно. Это было странное чувство – реально победить Бразилию. Мне до сих пор почти трудно в это поверить, но мы сделали это. Это просто невероятно.

– Это станет новой страницей в истории норвежского спорта: «Где ты был, когда Норвегия обыграла Бразилию?» Почему вам это удалось? Что позволяет этой команде подниматься все выше с каждым раундом?

– Мы стали смелее в том, как играем в футбол. У нас появилось больше личности – у каждого игрока и у нас как у нации. Мы уважаем соперников, но у нас много хороших футболистов. И у нас хватило характера, чтобы принимать мяч, играть с ним и контролировать целый матч против Бразилии. Это просто невероятно.

– Королевская семья опубликовала фотографии, где дети бросаются тебе на шею. Что это был за момент? И что происходило в раздевалке?

– Это были огромные сцены. Просто безумные, нереальные сцены в раздевалке. Как я уже сказал, мне трудно подобрать слова. Я без слов.

– Насколько важны твои два гола для норвежского футбола? И что ты чувствуешь после дубля Бразилии?

– Чувствую себя довольно хорошо после двух голов Бразилии и победы над ней 2:1. Что это значит для Норвегии? Думаю, мы меняем страну. Я уже говорил: со временем мы стали смелее в футболе. И сегодняшняя игра показывает, что Норвегия – фантастическая команда. Мы действительно одна из сильнейших сборных в Европе и в мире, потому что то, что мы делаем, – потрясающе. На это ушло 28 лет. Понадобилось время.

Мне 25, так что в этом меня винить нельзя. Можете винить меня за то, что я сюда приехал. Но это невероятно. Я горжусь своей страной и горжусь всеми.

– Испания все внимательнее смотрит на тебя с каждым матчем. Ты сам так же смотришь на испанский футбол?

– Смотрю ли я на Испанию так же, как они смотрят на меня? На испанскую лигу? Нет, я не так много за ней слежу. Когда ты играешь 65 матчей за сезон, это сложно. Сейчас я в Английской Премьер-лиге. Я не так много смотрю испанский чемпионат. Смотрю игроков в Лиге чемпионов, но не так много в Ла Лиге.

– Нюланд и Столе тоже получили высокиец оценки. Что скажешь о Нюланде, плане Столе и том, как вы его выполнили?

– Легко говорить обо мне: я получил приз лучшему игроку матча и все такое. Но то, как мы работаем вместе, как мы долго строили эту команду со Столе и всей группой игроков, – это фантастика. Эрьян Нюланд всегда высоко в оценках. Я не говорю, что сам всегда высоко в оценках – честно, я где-то на 8–9.

Сандер Берг сегодня был невероятен. Он показал миру, что действительно является одним из лучших шесторок в мире. У нас так много игроков, которые сыграли на высочайшем уровне, что трудно выделить только пару человек. И это делает меня гордым.

– У тебя снова были очень жесткие дуэли с Габриэлем. Вы поговорили после матча?

– Нет, если честно, я почти не говорил с бразильскими игроками. Немного поговорил только с Винисиусом. Больше – ни с кем. С Габриэлем были жесткие дуэли. Это было весело.

– Что происходило у тебя в голове после финального свистка?

– Я не мог в это поверить. Я мечтал сыграть с Норвегией на чемпионате мира, мечтал вывести ее туда, но никогда не ожидал, что мы победим Бразилию. Давайте будем честными. Я думал, что некоторые вещи невозможны. Но, похоже, я ошибался.

– Прошло 28 лет. То, что вы сделали, – выдающееся. Что для тебя значит эта победа и твоя роль в настоящем и будущем футбола?

– Прежде всего, победить – невероятно. Я уже повторял: я никогда об этом не мечтал. Это немного сюрреалистично – быть здесь, среди крупнейших игроков чемпионата мира. Конечно, как футболист ты хочешь играть на чемпионате мира и хочешь проявить себя. Но давайте честно: забить семь голов за Норвегию на чемпионате мира – это особенное достижение.

Это нереально. У меня нет слов. Трудно описать, что я чувствую и что происходит, потому что это правда нереально. Иногда мне нужно ущипнуть себя за руку, потому что это очень большое событие.

Видеообзор матча Бразилия – Норвегия (1:2)