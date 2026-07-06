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Чемпионат мира
06 июля 2026, 03:20 |
91
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ФОТО. Машина для голов. Назван лучший игрок матча Бразилия – Норвегия

Эрлинг Холанд дважды забил в ворота бразильцев и вывел норвежцев в 1/4 финала ЧМ-2026

06 июля 2026, 03:20 |
91
0
ФОТО. Машина для голов. Назван лучший игрок матча Бразилия – Норвегия
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
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Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 против Бразилии (2:1).

Холанд оформил дубль в ворота селесао и вывел норвежцев в четвертьфинал мундиаля.

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У Эрлинга теперь семь голов на ЧМ-2026. Он забил в каждом из четырех матчей, в трех из которых сделав дубль.

Норвегия в четвертьфинале чемпионата мира встретится либо с Англией, либо с Мексикой.

Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 5 июля

Бразилия – Норвегия – 1:2

Голы: Неймар, 90+10 (пен.) – Холанд, 79, 90

Нереализованный пенальти: Бруно Гимараеш, 14 (Бразилия)

ФОТО. Машина для дублей. Назван лучший игрок матча Бразилия – Норвегия

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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