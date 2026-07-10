Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Этот футболист лучше Месси в расцвете сил»
Легендарный швед оценил уровень Эрлинга Холанда
Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович прокомментировал игру форварда национальной сборной Норвегии Эрлинга Холанда на чемпионате мира 2026 года:
«Мы наслаждаемся игрой Холанда. Я уже говорил ранее: нужно следить именно за Холандом, потому что он лучше Месси в расцвете сил.
Я был более универсальным. Если Холланд получает два шанса, он забивает два гола. Если я получаю два шанса, я забиваю три. Он — невероятный бомбардир, но я мог создавать моменты, дриблинговать, отдавать передачи и забивать с любой позиции. В этом и заключается разница. Холанду нужно сделать гораздо больше, чтобы стать таким феноменом природы».
В 4 матчах чемпионата мира 2026 года Эрлинг Холанд забил 7 голов.
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Ще б порівняв Холанда з якимось воротарем.