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Чемпионат мира
10 июля 2026, 14:42 | Обновлено 10 июля 2026, 15:17
1569
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Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Этот футболист лучше Месси в расцвете сил»

Легендарный швед оценил уровень Эрлинга Холанда

10 июля 2026, 14:42 | Обновлено 10 июля 2026, 15:17
1569
6 Comments
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Этот футболист лучше Месси в расцвете сил»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович прокомментировал игру форварда национальной сборной Норвегии Эрлинга Холанда на чемпионате мира 2026 года:

«Мы наслаждаемся игрой Холанда. Я уже говорил ранее: нужно следить именно за Холандом, потому что он лучше Месси в расцвете сил.

Я был более универсальным. Если Холланд получает два шанса, он забивает два гола. Если я получаю два шанса, я забиваю три. Он — невероятный бомбардир, но я мог создавать моменты, дриблинговать, отдавать передачи и забивать с любой позиции. В этом и заключается разница. Холанду нужно сделать гораздо больше, чтобы стать таким феноменом природы».

В 4 матчах чемпионата мира 2026 года Эрлинг Холанд забил 7 голов.

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Эрлинг Холанд сборная Норвегии по футболу Златан Ибрагимович ЧМ-2026 по футболу Лионель Месси
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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Комментарии 6
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Дуже сміливі заяви від Златана. Ібра, Холанд, Месі зовсім різні, ян на мене, гравці, єдине, що їх об'єднує це забиті голи. Якщо коротко: Месі - це геній футболу, він грає стоячи, а користь максимальна - він напевно кращий з цього тріо, але це сугубо моя точка зору, нікому її не нав'язую, Златан - це характер і харизма, Холанд - це машина по забиванню голів. Я взагалі б Златана поставив на 3 місце, якщо відверто. Хоча всі вони дуже класні.
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+5
Там непевно якась помилка в перекладі, скоріш за все він сказав що Холланд зараз находиться в розквіті своїх сил, на відміну від Мессі, і саме тому на данний момент він кращий за Мессі. Що звичайно теж спірне ствердження, але принаймі більш правдоподібне.
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+3
Чим кращий? Зростом, швидкістю. Вони абсолютно різні гравці. Мессі це геній футболу, куди Холанду до нього.
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+3
або шось із перекладом, або Ібра тупий.
Мессі півзахисник, Холанд нападник.
Ще б порівняв Холанда з якимось воротарем.
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0
какой бред ))
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0
Ерлінг переоцінений, він навіть ніколи до рівня Златана не дотягне)
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-5
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