Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Этот футболист лучше Месси в расцвете сил»

Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович прокомментировал игру форварда национальной сборной Норвегии Эрлинга Холанда на чемпионате мира 2026 года:

«Мы наслаждаемся игрой Холанда. Я уже говорил ранее: нужно следить именно за Холандом, потому что он лучше Месси в расцвете сил.

Я был более универсальным. Если Холланд получает два шанса, он забивает два гола. Если я получаю два шанса, я забиваю три. Он — невероятный бомбардир, но я мог создавать моменты, дриблинговать, отдавать передачи и забивать с любой позиции. В этом и заключается разница. Холанду нужно сделать гораздо больше, чтобы стать таким феноменом природы».

В 4 матчах чемпионата мира 2026 года Эрлинг Холанд забил 7 голов.