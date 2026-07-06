Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Мексика – Англия
Игра 1/8 финала начнется 6 июля в 03:00 по Киеву
6 июля сборные Мексики и Англии проведут матч в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.
Местом проведения матча станет арена «Ацтека» в городе Мехико. Начнется игра в 03:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В истории противостояний чаще всего побеждала Англия – шесть раз. Мексиканцы обыгрывали оппонента дважды, а один матч сыграли вничью.
В прошлом раунде Мексика одолела Эквадор (2:0), в то время как Англия едва не оступилась с ДР Конго (2:1).
Победитель этой пары встретится дальше с Норвегией, которая выбила на своем пути Бразилию (2:1).
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Мексика – Англия
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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