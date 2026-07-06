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Чемпионат мира
06 июля 2026, 01:17 | Обновлено 06 июля 2026, 01:20
93
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Мексика – Англия

Игра 1/8 финала начнется 6 июля в 03:00 по Киеву

06 июля 2026, 01:17 | Обновлено 06 июля 2026, 01:20
93
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Мексика – Англия
Getty Images/Global Images Ukraine
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6 июля сборные Мексики и Англии проведут матч в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

Местом проведения матча станет арена «Ацтека» в городе Мехико. Начнется игра в 03:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В истории противостояний чаще всего побеждала Англия – шесть раз. Мексиканцы обыгрывали оппонента дважды, а один матч сыграли вничью.

В прошлом раунде Мексика одолела Эквадор (2:0), в то время как Англия едва не оступилась с ДР Конго (2:1).

Победитель этой пары встретится дальше с Норвегией, которая выбила на своем пути Бразилию (2:1).

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Мексика – Англия

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Мексика – Англия
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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