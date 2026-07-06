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Чемпионат мира
06 июля 2026, 00:58 | Обновлено 06 июля 2026, 01:07
311
0

Холанд забил в 14-м матче подряд в официальных турнирах

Вспомним всех соперников, в ворота которых забивал норвежец в текущей голевой серии

06 июля 2026, 00:58 | Обновлено 06 июля 2026, 01:07
311
0
Холанд забил в 14-м матче подряд в официальных турнирах
Getty Images/Global Images Ukraine
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Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд продолжил свою фантастическую голевую серию до 14 матчей за национальную сборную Норвегии в официальных турнирах.

Произошло это в поединке 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Бразилии.

В этой голевой серии из 14 матчей Холланд забил уже 27 голов!

Голевая серия Эрлинга Холанда в официальных турнирах (14 матчей подряд, 27 голов)

  • Бразилия – дубль
  • Кот-д'Ивуар – гол
  • Сенегал – дубль
  • Ирак – дубль
  • Италия – дубль
  • Эстония – дубль
  • Израиль – хет-трик
  • Молдова – 5 голов
  • Эстония – гол
  • Италия – гол
  • Израиль – гол
  • Молдова – гол
  • Казахстан – хет-трик
  • Словения – гол

В общей сложности голы в ворота сборной Бразилии стали 61-м и 62-м для Холанда в 54 матчах за сборную Норвегии.

Голы Эрлинга Холанда за сборную Норвегии (62)

  • 6 – Молдова
  • 4 – Израиль, Швеция, Словения, Кипр
  • 3 – Румыния, Гибралтар, Косово, Казахстан, Эстония, Италия.
  • 2 – Австрия, Северная Ирландия, Армения, Ирак, Сенегал, Бразилия
  • 1 – Люксембург, Нидерланды, Латвия, Словакия, Сербия, Шотландия, Грузия, Дания, Финляндия, Кот-д'Ивуар
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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