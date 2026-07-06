Холанд забил в 14-м матче подряд в официальных турнирах

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд продолжил свою фантастическую голевую серию до 14 матчей за национальную сборную Норвегии в официальных турнирах.

Произошло это в поединке 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Бразилии.

В этой голевой серии из 14 матчей Холланд забил уже 27 голов!

Голевая серия Эрлинга Холанда в официальных турнирах (14 матчей подряд, 27 голов)

Бразилия – дубль

Кот-д'Ивуар – гол

Сенегал – дубль

Ирак – дубль

Италия – дубль

Эстония – дубль

Израиль – хет-трик

Молдова – 5 голов

Эстония – гол

Италия – гол

Израиль – гол

Молдова – гол

Казахстан – хет-трик

Словения – гол

В общей сложности голы в ворота сборной Бразилии стали 61-м и 62-м для Холанда в 54 матчах за сборную Норвегии.

Голы Эрлинга Холанда за сборную Норвегии (62)