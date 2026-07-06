Холанд забил в 14-м матче подряд в официальных турнирах
Вспомним всех соперников, в ворота которых забивал норвежец в текущей голевой серии
Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд продолжил свою фантастическую голевую серию до 14 матчей за национальную сборную Норвегии в официальных турнирах.
Произошло это в поединке 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Бразилии.
В этой голевой серии из 14 матчей Холланд забил уже 27 голов!
Голевая серия Эрлинга Холанда в официальных турнирах (14 матчей подряд, 27 голов)
- Бразилия – дубль
- Кот-д'Ивуар – гол
- Сенегал – дубль
- Ирак – дубль
- Италия – дубль
- Эстония – дубль
- Израиль – хет-трик
- Молдова – 5 голов
- Эстония – гол
- Италия – гол
- Израиль – гол
- Молдова – гол
- Казахстан – хет-трик
- Словения – гол
В общей сложности голы в ворота сборной Бразилии стали 61-м и 62-м для Холанда в 54 матчах за сборную Норвегии.
Голы Эрлинга Холанда за сборную Норвегии (62)
- 6 – Молдова
- 4 – Израиль, Швеция, Словения, Кипр
- 3 – Румыния, Гибралтар, Косово, Казахстан, Эстония, Италия.
- 2 – Австрия, Северная Ирландия, Армения, Ирак, Сенегал, Бразилия
- 1 – Люксембург, Нидерланды, Латвия, Словакия, Сербия, Шотландия, Грузия, Дания, Финляндия, Кот-д'Ивуар
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Балогун поможет сборной США в матче с Бельгией
Норвежцы с дублем Эрлинга переиграли бразильцев со счетом 2:1 в 1/8 финала мундиаля