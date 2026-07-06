ВИДЕО. Как Холанд забил Бразилии на 79-й минуте и вывел Норвегию вперед

Сборная Норвегии вышла вперед в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 против Бразилии.

На 79-й минуте счет 1:0 в пользу норвежцев сделал Эрлинг Холанд. Ассист на Эрлинга отдал Андреас Шельдеруп.

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Для Холанда это уже шестой гол на ЧМ-2026 за 4 поединка. На групповом этапе он оформил дубли Сенегалу и Ираку, против Франции не играл, а на старте плей-офф забил решающий мяч в ворота Кот-д'Ивуара.

Встреча Бразилии и Норвегии стартовала 5 июля в 23:00 по Киеву на Мидоулендс-арена в Ист-Рутерфорде. Победитель противостояния в четвертьфинале сыграет либо с Англией, либо с Мексикой.

❗️ ВИДЕО. Как Холанд забил Бразилии на 79-й мин и вывел Норвегию вперед