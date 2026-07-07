Работа над трансфером начата. Для Довбика нашли новый клуб

Нападающий Артем Довбик может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Интерес к форварду «Ромы» проявляет «Трабзонспор».

По информации турецкого журналиста Хасана Тюнчела, руководство «Трабзонспора» уже приступило к работе над возможным трансфером украинца. Клуб собирает информацию о футболисте и внимательно оценивает его физическое состояние.

«Трабзонспор» детально изучает ситуацию с Довбиком, в частности о его здоровье. Если результаты анализа устроят клуб, в ближайшее время могут начаться конкретные действия по потенциальному переходу.

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