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  4. Работа над трансфером начата. Для Довбика нашли новый клуб
Италия
07 июля 2026, 07:02 |
1779
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Работа над трансфером начата. Для Довбика нашли новый клуб

В Турции сообщили, что «Трабзонспор» интересуется Артемом

07 июля 2026, 07:02 |
1779
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Работа над трансфером начата. Для Довбика нашли новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Нападающий Артем Довбик может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Интерес к форварду «Ромы» проявляет «Трабзонспор».

По информации турецкого журналиста Хасана Тюнчела, руководство «Трабзонспора» уже приступило к работе над возможным трансфером украинца. Клуб собирает информацию о футболисте и внимательно оценивает его физическое состояние.

«Трабзонспор» детально изучает ситуацию с Довбиком, в частности о его здоровье. Если результаты анализа устроят клуб, в ближайшее время могут начаться конкретные действия по потенциальному переходу.

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Рома Рим трансферы Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Артем Довбик трансферы Серии A
Дмитрий Олийченко Источник: 61saat.com
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Новий старий клуб зацікавився Довбиком. У Олійченка прогресує деменція?
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