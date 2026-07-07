Работа над трансфером начата. Для Довбика нашли новый клуб
В Турции сообщили, что «Трабзонспор» интересуется Артемом
Нападающий Артем Довбик может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Интерес к форварду «Ромы» проявляет «Трабзонспор».
По информации турецкого журналиста Хасана Тюнчела, руководство «Трабзонспора» уже приступило к работе над возможным трансфером украинца. Клуб собирает информацию о футболисте и внимательно оценивает его физическое состояние.
«Трабзонспор» детально изучает ситуацию с Довбиком, в частности о его здоровье. Если результаты анализа устроят клуб, в ближайшее время могут начаться конкретные действия по потенциальному переходу.
Hasan Tüncel: “Dovbyk ile ilgili Trabzonspor araştırma yapıyor. Oyuncunun sakatlık durumuna bakılıyor. Belki ilerleyen süreçte Trabzonspor hamle yapabilir.” pic.twitter.com/F84eK9LxvN— 61saat (@61saat) July 5, 2026
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