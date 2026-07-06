Легенда итальянского футбола позвал Довбика в новый клуб
Даниэле Де Росси приглашает его в «Дженоа»
Итальянские СМИ сообщают об интересе «Дженоа» к нападающему «Ромы» и сборной Украины Артему Довбику.
По данным источника, профиль украинского нападающего действительно рассматривался руководством генуэзского клуба, где его талант ценит Даниэле Де Росси – бывший футболист «Ромы». В то же время официальных контактов между клубами или предметных переговоров пока не зафиксировано.
В сезоне 2025/26 Артем провел 18 матчей за «Рому» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с римским клубом действует до лета 2029 года.
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