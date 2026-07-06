Легенда итальянского футбола позвал Довбика в новый клуб

Итальянские СМИ сообщают об интересе «Дженоа» к нападающему «Ромы» и сборной Украины Артему Довбику.

По данным источника, профиль украинского нападающего действительно рассматривался руководством генуэзского клуба, где его талант ценит Даниэле Де Росси – бывший футболист «Ромы». В то же время официальных контактов между клубами или предметных переговоров пока не зафиксировано.

В сезоне 2025/26 Артем провел 18 матчей за «Рому» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с римским клубом действует до лета 2029 года.