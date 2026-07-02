Артем ДОВБИК: «Не хотел ехать в эту команду. Я этого не заслуживаю»

Нападающий «Ромы» Артем Довбик вспомнил свой дебютный вызов в национальную сборную Украины в 2016 году, когда он ещё выступал за «Днепр».

«Это был очень странный, наверное, вызов, вместе с Денисом Баланюком. В сборной тогда уже был Мальдера. Я вообще в тот момент не понимал, почему я еду туда. Я тогда не забил ни одного гола. Ден тогда забивал – 3 гола за 5 матчей в УПЛ.

Я смотрю: Денис Баланюк… и вот я. Я как будто на каком-то прицепе ехал туда, и мне не хотелось ехать, честно. Я понимал, что не заслуживаю этого. Мне хотелось поехать, но как-то по-другому», – сказал Довбик.