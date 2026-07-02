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  4. Артем ДОВБИК: «Не хотел ехать в эту команду. Я этого не заслуживаю»
Италия
02 июля 2026, 08:02 | Обновлено 02 июля 2026, 08:58
1864
0

Артем ДОВБИК: «Не хотел ехать в эту команду. Я этого не заслуживаю»

Артем – о вызове в сборную в 2016 году

02 июля 2026, 08:02 | Обновлено 02 июля 2026, 08:58
1864
0
Артем ДОВБИК: «Не хотел ехать в эту команду. Я этого не заслуживаю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Нападающий «Ромы» Артем Довбик вспомнил свой дебютный вызов в национальную сборную Украины в 2016 году, когда он ещё выступал за «Днепр».

«Это был очень странный, наверное, вызов, вместе с Денисом Баланюком. В сборной тогда уже был Мальдера. Я вообще в тот момент не понимал, почему я еду туда. Я тогда не забил ни одного гола. Ден тогда забивал – 3 гола за 5 матчей в УПЛ.

Я смотрю: Денис Баланюк… и вот я. Я как будто на каком-то прицепе ехал туда, и мне не хотелось ехать, честно. Я понимал, что не заслуживаю этого. Мне хотелось поехать, но как-то по-другому», – сказал Довбик.

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Артем Довбик сборная Украины по футболу Рома Рим
Дмитрий Олийченко Источник: Пряма червона
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