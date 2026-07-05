Рекорд Штруффа. Хуркач покинул Уимблдон в 1/8 финала, хотя вел 2:0 по сетам
36-летний Ян-Леннард Штруфф впервые в карьере сыграет в четвертьфинале Grand Slam
Польский теннисист Хуберт Хуркач (АТР 96) завершил выступления на Уимблдонском турнире 2026.
В четвертом раунде поляк не сумел доиграть матч против Яна-Леннарда Штруффа (Германия, ATP 74), в котором вел 2:0 по сетам.
Уимблдон-2026. 1/8 финала
Хуберт Хуркач (Польша) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:3, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7), 5:7, 2:4, RET., Хуркач
Хуркач получил травму в конце четвертой партии. Перед финальным сетом Хуберт просил перенести матч из-за темноты.
36-летний Штруфф впервые в карьере вышел в четвертьфинал Grand Slam. Для этого ему понадобилось аж 47 попыток. Больше было только у Фабрисо Сантаро – 54 выступления на мейджорах.
Ян-Леннард также побил возрастной рекорд Сантаро, став самым старшим дебютантом четвертьфинала GS. Фабрисо было 33 года.
Помимо Хуркача, Штруфф на Уимблдоне также прошел Себастьяна Баэса, Брендона Накашиму и Даниила Медведева. Его следующим оппонентом будет либо Янник Синнер, либо Синтаро Мотидзуки.
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