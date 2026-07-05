Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рекорд Штруффа. Хуркач покинул Уимблдон в 1/8 финала, хотя вел 2:0 по сетам
Уимблдон
05 июля 2026, 22:58 |
363
1

Рекорд Штруффа. Хуркач покинул Уимблдон в 1/8 финала, хотя вел 2:0 по сетам

36-летний Ян-Леннард Штруфф впервые в карьере сыграет в четвертьфинале Grand Slam

05 июля 2026, 22:58 |
363
1 Comments
Рекорд Штруффа. Хуркач покинул Уимблдон в 1/8 финала, хотя вел 2:0 по сетам
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян-Леннард Штруфф и Хуберт Хуркач
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Польский теннисист Хуберт Хуркач (АТР 96) завершил выступления на Уимблдонском турнире 2026.

В четвертом раунде поляк не сумел доиграть матч против Яна-Леннарда Штруффа (Германия, ATP 74), в котором вел 2:0 по сетам.

Уимблдон-2026. 1/8 финала

Хуберт Хуркач (Польша) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:3, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7), 5:7, 2:4, RET., Хуркач

Хуркач получил травму в конце четвертой партии. Перед финальным сетом Хуберт просил перенести матч из-за темноты.

36-летний Штруфф впервые в карьере вышел в четвертьфинал Grand Slam. Для этого ему понадобилось аж 47 попыток. Больше было только у Фабрисо Сантаро – 54 выступления на мейджорах.

Ян-Леннард также побил возрастной рекорд Сантаро, став самым старшим дебютантом четвертьфинала GS. Фабрисо было 33 года.

Помимо Хуркача, Штруфф на Уимблдоне также прошел Себастьяна Баэса, Брендона Накашиму и Даниила Медведева. Его следующим оппонентом будет либо Янник Синнер, либо Синтаро Мотидзуки.

По теме:
Синнер на Уимблдоне в 15-й раз в карьере вышел в четвертьфинал Grand Slam
Избежал баранки. Стал известен соперник Джоковича в 1/4 финала Уимблдона
СОБОЛЕНКО: «В этом году я облажалась. Хочу пойти и напиться в стельку»
Хуберт Хуркач Ян-Леннард Штруфф Уимблдон-2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
Футбол | 05 июля 2026, 10:02 2
ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона

Илья должен войти в заявку на предсезонные сборы команды

Скандал на Уимблдоне. Талантливую теннисистку дисквалифицировали с турнира
Теннис | 05 июля 2026, 19:30 4
Скандал на Уимблдоне. Талантливую теннисистку дисквалифицировали с турнира
Скандал на Уимблдоне. Талантливую теннисистку дисквалифицировали с турнира

Ида Вобкер была дисквалифицирована за неспортивное поведение

22 года коту под хвост? Что дал украинскому футболу лимит на легионеров
Футбол | 05.07.2026, 16:50
22 года коту под хвост? Что дал украинскому футболу лимит на легионеров
22 года коту под хвост? Что дал украинскому футболу лимит на легионеров
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
Хоккей | 05.07.2026, 07:50
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
Гвоздик назвал причину, по которой Усик сдал все чемпионские пояса
Бокс | 05.07.2026, 04:28
Гвоздик назвал причину, по которой Усик сдал все чемпионские пояса
Гвоздик назвал причину, по которой Усик сдал все чемпионские пояса
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Хуркач взагалі-то приємний чолов`яга, але чергове фіаско посполитої на фоні антиукраїнської істерії ляхів як мед на душу.
Ответить
+1
Популярные новости
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
04.07.2026, 03:55 4
Бокс
Александр Усик выбрал соперника для «последнего танца»
Александр Усик выбрал соперника для «последнего танца»
04.07.2026, 06:22 15
Бокс
Динамо может потерять семь футболистов перед стартом в Лиге Европы
Динамо может потерять семь футболистов перед стартом в Лиге Европы
04.07.2026, 10:01 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
04.07.2026, 12:09 2
Футбол
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
04.07.2026, 09:17 8
Бокс
Известный украинский голкипер, игравший за сборную, был мобилизован в ВСУ
Известный украинский голкипер, игравший за сборную, был мобилизован в ВСУ
04.07.2026, 09:22 3
Хоккей
Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
04.07.2026, 07:40 9
Футбол
Решение принято. Юрген Клопп выбрал команду, которую возглавит
Решение принято. Юрген Клопп выбрал команду, которую возглавит
04.07.2026, 02:32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем