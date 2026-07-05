Рекорд Штруффа. Хуркач покинул Уимблдон в 1/8 финала, хотя вел 2:0 по сетам

Польский теннисист Хуберт Хуркач (АТР 96) завершил выступления на Уимблдонском турнире 2026.

В четвертом раунде поляк не сумел доиграть матч против Яна-Леннарда Штруффа (Германия, ATP 74), в котором вел 2:0 по сетам.

Уимблдон-2026. 1/8 финала

Хуберт Хуркач (Польша) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:3, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7), 5:7, 2:4, RET., Хуркач

Хуркач получил травму в конце четвертой партии. Перед финальным сетом Хуберт просил перенести матч из-за темноты.

36-летний Штруфф впервые в карьере вышел в четвертьфинал Grand Slam. Для этого ему понадобилось аж 47 попыток. Больше было только у Фабрисо Сантаро – 54 выступления на мейджорах.

Ян-Леннард также побил возрастной рекорд Сантаро, став самым старшим дебютантом четвертьфинала GS. Фабрисо было 33 года.

Помимо Хуркача, Штруфф на Уимблдоне также прошел Себастьяна Баэса, Брендона Накашиму и Даниила Медведева. Его следующим оппонентом будет либо Янник Синнер, либо Синтаро Мотидзуки.