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Молодежные турниры
05 июля 2026, 22:47 | Обновлено 05 июля 2026, 22:52
753
0

МИХАЙЛЕНКО: «Никого мы не выбирали, просто выходили, играли за страну»

Сборная Украины U-19 завершила групповой этап со 100-процентным результатом

05 июля 2026, 22:47 | Обновлено 05 июля 2026, 22:52
753
0
МИХАЙЛЕНКО: «Никого мы не выбирали, просто выходили, играли за страну»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко прокомментировал победу над Италией (1:0) в последнем матче группового этапа чемпионата Европы-2026.

«Игра тяжелая, как и все здесь на турнире, – сказал Михайленко. – Было нелегко. Итальянцы давили. Мы отбивались. Сейчас мы очень рады, думаю, это классное завершение группового этапа. Мне кажется, прекрасно отработали в защите, было много угловых, много кроссов. В целом справились. Один опасный момент был, который стопроцентно опасный. Это уже в конце, когда Ден [Марченко] там невероятный сейв сделал, а остальные были удары, но все было заблокировано. Держали позиции, возвращались, правильно располагались, выигрывали борьбу, второй мяч. Поэтому ребята молодцы.

В перерыве тренерский штаб сборной Украины провел сразу три замены. Поле покинул один из лидеров команды Павел Люсин, в пассиве которого было предупреждение, а также Константинос Плиш и Константин Губенко. Вместо них вышли Сергей Игнатков, Виталий Глют и Никита Калюжный.

«Нет, мы договорились еще до игры, потому что он [Люсин] много, хорошо отработал первые две игры. Поэтому мы договорились, что он играет один тайм – все замены были запланированы», – сообщил Михайленко.

Во втором тайме Украина едва не потеряла автора дубля в ворота Сербии Виталия Глюта. На 71-й минуте матча Глют упал на газон и попросил медицинскую помощь после того, как подвернул ногу, пытаясь обработать мяч. Однако он сумел продолжить игру и, по словам тренера, не имеет серьезных проблем со здоровьем:

«Кажется, нормально. Он сказал, что просто наступил итальянец, наверное, нерв задел и немного не сразу чувствовал ногу. Сейчас все в порядке. Сейчас переведем дух. Может, он и [потянул немного], тема не важна. Кажется, все хорошо».

В полуфинале чемпионата Европы сборная Украины сыграет с Германией, которая заняла вторую строчку в турнирной таблице группы B. Матч между командами состоится в среду, 8 июля.

«Мы ничего не разбирали. Команда очень сильная. Мы хотели просто победить, потому что, думаю, не можем выходить, выбирать себе команду, во-первых. А во-вторых, здесь уже нет слабых команд. Мы видим, и итальянцы сильные, нам было тяжело, и немцы тоже очень сильная команда. Испанцы, конечно. Поэтому никого мы не выбирали, просто выходили, играли за страну», – подытожил Михайленко.

Сборная Украины заняла первое место в группе с Хорватией, Италией и Сербией, выиграв все три матча, благодаря чему не только вышла в полуфинал Евро, но и квалифицировалась на чемпионат мира U-20 2027 года.

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Иван Чирко Источник: Суспильне Спорт
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