РОНАЛДУ: Закончу карьеру тогда, когда захочу, а не когда этого захотите вы

Легендарный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду провел большую пресс-конференцию перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2026 против команды Испании

– Криштиану, как вы переживаете этот чемпионат мира? Какой сейчас настрой у команды? Вы действительно чувствуете, что можете далеко пройти на этом турнире?

– Если бы мы так не думали, нас бы здесь не было. Думаю, это красивый опыт. Мы улучшаемся от игры к игре. Понимаем, что на таком турнире невозможно играть хорошо в каждом матче. Никому не легко – достаточно посмотреть на команды, которые уже вылетели. Но я вижу спокойную команду. Команду, которая в порядке. Мы хорошо тренируемся, хорошо готовимся. Завтра нам предстоит встретиться с очень сложным соперником, но думаю, мы будем готовы.

– Вы человек с менталитетом победителя, привыкли быть решающим игроком на протяжении 23 лет. Как вы воспринимаете возможность, что это ваш последний чемпионат мира? И как относитесь к тому, что по ходу матча вас могут заменить ради пользы команды?

– Так было с тех пор, как я пришел в сборную в 18 лет. Всегда было так. Это не изменится. Я всегда полностью – телом и душой – готов помогать сборной достигать ее целей. Играю я или не играю, у меня всегда будет важная роль в этой команде. Я закончу, как говорил несколько лет назад, когда захочу я, а не когда захотите вы. Считаю, что это пустая трата времени – каждый раз задавать мне один и тот же вопрос: «последний, последний…»

Посмотрим. Я не хочу переводить внимание на это, потому что сейчас это наименее важно. Самое важное – хорошо сыграть завтра и верить, что мы пройдем дальше.

– Это ваш шестой чемпионат мира. Что скажете об атмосфере в этой сборной? Насколько эта группа отличается от других команд, с которыми вы играли? И что для вас значит браслет, который вы носите, а также жесты в память о Диогу Жоте?

– Это группа, которая отличается от всех остальных, с которыми я здесь был. Но, как и все предыдущие, она очень качественная. Команда очень спокойная, более молодая. В целом, возможно, средний возраст ниже. Браслет – вы уже знаете, это не сюрприз. С первого дня, когда мы приехали, мы его носим. На нем имена всех наших игроков. Это способ быть едиными – и из-за Диогу Жоты тоже, но не только. Все мы вместе. Все мы – за Португалию. За всех португальцев, которые находятся в Португалии, за всех португальцев, которые здесь, в США, в Торонто.

В этом смысле это был потрясающий опыт. Он показывает, что футбол – это намного больше, чем просто игра на поле. Это радость людей, единство людей, то, как люди делятся эмоциями, плачут, когда видят игроков. Вот это останется со мной. Честно говоря, из всех чемпионатов мира, на которых я играл, этот я буду помнить больше всего именно из-за страсти людей. Особенно в этот раз. Я не знаю почему. Но эмоционально для меня это лучший чемпионат мира. В этом смысле я получил огромное удовольствие.

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

– Сегодня вечером, когда в номере погаснет свет и вы останетесь со своими мыслями, перед решающим днем для Португалии, вспоминаете ли вы того мальчика, который уехал из Фуншала? Или сильнее ощущаете ответственность за чувства миллионов людей по всему миру?

– Чувство почти всегда одно и то же. Это огромная страсть – представлять свою страну, пытаться победить ради своей страны. Каждый раз, когда я выхожу на поле, это как первый матч. Нужно наслаждаться максимально. Думаю, именно это и остается. Как я уже сказал, этот чемпионат мира очень сильно отмечен страстью людей. Не только нашей страстью – играть на турнире такого масштаба, – но и страстью людей вокруг.

Например, сегодня утром я завтракал и встретил людей из Венесуэлы, из Колумбии. Они рассказывали мне свои истории. Я видел, как многие из них смотрели на меня со слезами на глазах, с эмоциями. Вот это самое важное. Вот это остается от жизни. Все остальное – окей, мы здесь, все красиво, все хотят выиграть, но победит только один. Важно проживать такие моменты, потому что именно это действительно остается. Большие матчи, голы, разговоры: «ему 41, он не должен играть» – честно говоря, это не имеет значения. То, что я сохраню и увезу домой, – это отношение людей к сборной и особенно ко мне.

– Какое ваше послание всем португальцам по всему миру? И как вы относитесь к тому, что ваше место в стартовом составе постоянно подвергается сомнению и критике?

– Уже 23 года вы пытаетесь меня убить, черт побери. Но вы уже должны были понять: это не имеет смысла. Это пустая трата времени. Не стоит. Пытаетесь, пытаетесь, пытаетесь, пытаетесь, пытаетесь, пытаетесь – не стоит. Не стоит. Я полностью привык к этому вопросу. Одним нравится больше, другим меньше – это часть игры. У меня тоже есть свои предпочтения.

А какой был второй вопрос? Послание португальцам? И тем, кто в Португалии, и тем, кто здесь: они верные, они не подводят. Они всегда на нашей стороне, всегда на моей стороне. Все остальное – это мусор. Вообще не имеет значения.

– В 41 год, на шестом чемпионате мира, вы приехали без давления выиграть большой титул, которого вам не хватает? С мыслью, что это может быть последний турнир и нужно по-настоящему наслаждаться чемпионатом мира?

– Мне ничего не не хватает в жизни. Бог был очень щедр ко мне и дал мне все, что я никогда не ожидал получить. Особенно в сборной, да и в личной жизни тоже. Поэтому нужно наслаждаться каждым моментом. Я не стану большим Криштиану, если выиграю чемпионат мира. И не стану меньшим Криштиану, если не выиграю чемпионат мира. Конечно, мы все здесь с надеждой. И я, когда вхожу в любую конкуренцию, всегда хочу победить. Но мы знаем, что выиграет только один. Не могут выиграть двое или трое.

Поэтому нужно наслаждаться. Не думать о завтрашнем дне, а жить день за днем. Это то, чему я научился. Возраст дает зрелость и опыт, помогает относиться к вещам спокойнее, смягчать многое. Я не слепой. Я видел и вижу атаки, которые постоянно идут на меня. Но, как я сказал, это не новое. Поэтому часто я даже благодарен. Это другая глава моей жизни. После 40 лет я понял: надеюсь прожить еще 40 лет и быть готовым, потому что именно там, откуда приходит большая критика, мы больше всего растем как люди.

Так что я благодарю вас за то, что вы продолжаете это делать. Потому что в каком-то смысле я все больше расту и все больше появляюсь. Поэтому я счастлив. Я наслаждаюсь день за днем. Завтра матч огромного масштаба, против отличной команды, которая уже выигрывала этот турнир. И нужно наслаждаться день за днем.

– Когда вспоминают матчи Португалии против Испании, почти всегда есть гол Криштиану. В 2010-м товарищеский матч, где Нани помешал вашему голу головой. В 2018-м – хет-трик. В финале Лиги наций – гол, который сравнял счет. Завтра мы увидим лучшую версию Роналду? И какая ваша лучшая версия на этом чемпионате мира?

– Дай ответить, черт побери. Подождите, я уже потерялся. Я уже забыл, что он спросил. Придется повторить. Было бы хорошим знаком, если бы вы увидели лучшую версию. Но моя функция в сборной – делать то, что просит тренер. Конечно, в сборной я играю не так, как в клубе, потому что там у меня больше свободы. Здесь игроки должны понимать, что у них другие функции, не такие, как в клубах.

Я игрок, который больше находится ближе к штрафной. Моя задача – держать центральных защитников, оставаться с ними. Но вы знаете лучше всех: если мяч дойдет туда и у меня будет возможность, я отправлю его в ворота. К этому вы уже привыкли, вы это знаете. Мы уважаем соперника. Мы понимаем, что это очень сложный соперник. Но у меня есть вера, что завтра все пройдет хорошо и мы выиграем.

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

– Что самое сложное в том, чтобы играть на чемпионате мира в 41 год?

– Разговаривать с вами. С некоторыми из вас. Особенно с теми, кто меня не любит. Ты один из них, я знаю. Я хорошо запоминаю лица людей. Мне достаточно увидеть один раз – и я больше не забываю. Играть в 41 год – думаю, это хороший опыт. Чтобы дойти до этого уровня, нужно от многого отказаться.

И то, что я делал всю карьеру, – это как раз адаптация. Нужно адаптироваться к нюансам возраста, понимать, что ты уже не тот же игрок, каким был раньше. Но в одном я уверен: ничего не изменилось. Я все еще забиваю голы. Поэтому надеюсь забить завтра. Если завтра забью не я, пусть забьет кто-то из моих партнеров, чтобы мы прошли дальше. Вот это и останется в памяти: пройти дальше, сыграть против большой команды. Было бы красиво победить Испанию.

– Кажется, у вас никогда не было чувства страха перед большим вызовом – будь то чемпионаты, кубки, Лига чемпионов, чемпионаты Европы. Завтрашний матч отличается? Есть ли особое волнение или страх из-за того, что это может быть ваш последний чемпионат мира?

– Вы очень хотите, чтобы я больше не приходил, да? Уже не хотите видеть меня здесь. Если я останусь – значит, этот день еще придет. Но я скажу честно: что бы ни произошло завтра, Криштиану уйдет отсюда со спокойной совестью. И не на 100%, а на 1000%. Знаете почему? Потому что футболу я отдал все, что у меня было. Моя страсть, мое желание играть столько лет – это было не из необходимости. Вы знаете: слава Богу, в жизни у меня все хорошо. Это именно страсть.

Я играю за сборную и за клубы, потому что люблю футбол. Что бы ни случилось завтра, я буду счастлив. Я не могу в конце карьеры давить на себя и говорить: «Ты должен выиграть. Ты обязан выиграть». Нет. Пусть будет то, что угодно Богу. Нужно наслаждаться каждым днем, каждым матчем, таким большим турниром, как чемпионат мира. И, несмотря на некоторые ваши мнения, я не так уж плох. Я уже забил три гола. Есть те, кто забил больше, потому что они очень хороши, но я тоже, думаю, не плох. Нужно продолжать. Посмотрим, смогу ли завтра выиграть и забить еще один гол.

– Год назад, после финала Лиги наций, вы праздновали победу со сборной Португалии и уже тогда говорили о чемпионате мира. Завтра встречаются два фаворита – Испания и Португалия. Что думаете об Испании, которую многие видят фавитом?

– Вы хорошо знаете: у меня особое отношение к Испании. Моя семья практически испанская. У меня там дом, бизнес, многое связано с этой страной. Некоторые из моих лучших друзей – испанцы. Я говорю с ними, и они мне тоже говорят: Испания снова на большом уровне. Испания всегда кандидат на победу – на чемпионате мира, чемпионате Европы, в Лиге наций, в любом турнире.

Мы знаем, что они уже выигрывали этот турнир. Теоретически Испания – фаворит, потому что она уже выигрывала и у нее больше титулов, чем у Португалии. Но это другой матч. Другое соревнование, другие игроки. Есть усталость, травмы, атмосфера, жара. Завтра с этим будет нормально – будет кондиционер. Это хороший матч, чтобы его сыграть.

Мне нравится играть против Испании, потому что у меня хороший рекорд против нее. Я играл с Испанией 10 или 11 раз, и все было очень равным. Завтра будет то же самое. Кто лучше справится с деталями, тот и победит. Надеюсь, это будет Португалия. У меня есть такое чувство, feeling, что мы победим.

– Об Испании и Ламине Ямале?

– Я всегда воспринимаю Испанию как очень талантливую сборную. Не хочу выделять кого-то одного – они все очень хорошие футболисты. Это правда. Испания – очень сильная команда, у нее хорошие поколения футболистов. С тех пор как я здесь, с 2003–2004 года, я всегда считал сборную Испании кандидатом на победу в любом турнире. Завтра будет очень тяжелая битва. Нам нужно верить, много бегать и иметь смелость.

Честно, это единственный способ, которым, на мой взгляд, можно победить Испанию. Я не смотрел матчи Испании – только немного первый матч против Кабо-Верде. Но у них есть будущее. Они очень хорошо выступают. У них блестящее будущее. Но я должен сказать: для меня Испания – это всегда команда в целом. Там много, очень много хороших игроков.

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

– Двадцать лет назад, на чемпионате мира-2006 в Германии, вы дошли до полуфинала против Франции, играли с Фигу и отличной группой игроков. Сейчас, 20 лет спустя, возможен полуфинал с Францией. Что думаете об этом?

– Не хочу говорить о полуфинале, потому что завтра у нас очень, очень важный матч против одного из фаворитов турнира. Поколение игроков тогда было потрясающим. Сейчас другая эпоха, другое поколение. Это хорошо, это вызов, и это тоже отличается. Но о полуфинале я говорить не хочу. Надеюсь, завтра будет потрясающий вечер.

– Недавно Ламин Ямаль говорил, что не хочет, чтобы ему аплодировал весь мир, и приводил в пример самых больших игроков – вас, Месси, Мбаппе. Как вы переживали моменты, когда вас критиковали и не аплодировали?

– Думаю, чем лучше ты подготовлен, тем больше у тебя шансов выжить в долгой футбольной карьере. Если ты начинаешь зависеть от критики, если привязываешься к ней, ты пропал. Критика – это нормально, это ваша работа. Я это прекрасно понимаю. Есть конструктивная критика, а есть критика, которая пытается тебя убить. Это тоже часть игры. В конце концов, я вас понимаю. Так пресса продает новости. Ничего страшного.

Но в его случае он должен как можно быстрее привыкнуть к этому, если хочет иметь долгую карьеру. При этом нужно фокусироваться на другом: на людях, которым ты нравишься, которые тебя любят, на страсти болельщиков, на энергии стадиона. Я со временем этому научился: нужно быть связанным с теми, кто действительно тебя любит и испытывает страсть к тебе. А ты должен сохранять страсть к тому, что делаешь: к игре, к футболу, к тому, чтобы вставать утром и идти тренироваться. Трудные моменты, конечно, будут. Это часть человеческой жизни.

Ты тоже наверняка иногда просыпаешься и не хочешь идти на работу, даже если занимаешься тем, что любишь. Это нормально. В футболе, как ты понимаешь, из-за постоянной критики иногда бывает сложнее. Но это часть нашей работы.

– Первое, что хочу сказать, – спасибо за все, что вы дали футболу. Мы наслаждались вашим противостоянием с Месси, одним из лучших в истории футбола. Что для вас значит подготовка к такому матчу и что вы хотите сказать болельщикам?

– Спасибо за вопрос. Интересный вопрос, мне нравится. В конце остаются люди. Люди, которые тебя любят, люди, которым ты каким-то образом можешь подарить особенный момент в их жизни. Я часто встречаюсь в отелях, в лифтах с людьми, которые там работают, с персоналом, с латиноамериканцами. Для меня это потрясающие воспоминания. Например, сейчас – Аргентина. Вчера в самолете одна из стюардесс была аргентинкой. Я понял это по тому, как она на меня посмотрела.

Я сказал ей: «Я уверен, что ты аргентинка». Она спросила: «Как ты узнал?». Я ответил: «По тому, как ты на меня посмотрела». Она спросила: «Как я посмотрела?». А я сказал: «Ты посмотрела на меня и очень быстро отвела глаза. Значит, Криштиану вам не нравится».

Она сказала это, но в шутку. Моя жена – аргентинка, из Буэнос-Айреса. Поэтому, конечно, у меня есть особое отношение к аргентинцам. Все нормально, ничего страшного. Если отвечать на вопрос: нужно наслаждаться максимально, потому что это мой последний чемпионат мира. Это будет мой последний чемпионат мира, и я хочу наслаждаться каждым днем. Надеюсь, завтра не будет мой последний матч. Надеюсь, вы сможете еще немного меня «убивать», продолжать пытаться.

– В прошлом матче вы сказали мне, что знали: будет пенальти. Потом пенальти действительно был, и вы забили. У вас было feeling. Есть ли у вас такое чувство на завтрашний матч?

– Это я почувствую только завтра. Серьезно. Только в день матча я это чувствую. Это приходит сверху – и тогда появляется эта дрожь, этот пот. Пока я этого не почувствовал. Но завтра – да. Либо почувствую, либо нет. Посмотрим. Обычно, я серьезно говорю, именно в день матча у меня появляется это предчувствие. Если мы пересечемся, я тебе скажу.