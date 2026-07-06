Роналду может сенсационно вернуться в Европу и уже выбрал новый клуб
Криштиану может вернуться в «Реал»
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду может покинуть «Аль-Наср» и вернуться в мадридский «Реал».
Сообщается, что главный тренер Жозе Моуринью якобы заинтересован в привлечении опытных игроков, способных сразу принести пользу команде. Именно поэтому кандидатура Роналду рассматривается как один из возможных вариантов. Отмечается, что португалец может получить роль запасного нападающего, которую в своё время занимал в клубе испанец Хоселу.
Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Виктор Вацко поделился грустными новостями