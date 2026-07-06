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Испания
06 июля 2026, 22:47 | Обновлено 06 июля 2026, 22:57
1605
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Роналду может сенсационно вернуться в Европу и уже выбрал новый клуб

Криштиану может вернуться в «Реал»

06 июля 2026, 22:47 | Обновлено 06 июля 2026, 22:57
1605
2 Comments
Роналду может сенсационно вернуться в Европу и уже выбрал новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду может покинуть «Аль-Наср» и вернуться в мадридский «Реал».

Сообщается, что главный тренер Жозе Моуринью якобы заинтересован в привлечении опытных игроков, способных сразу принести пользу команде. Именно поэтому кандидатура Роналду рассматривается как один из возможных вариантов. Отмечается, что португалец может получить роль запасного нападающего, которую в своё время занимал в клубе испанец Хоселу.

Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».

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Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
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Вже бачу, як КріРо сидить на банкі
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Відчуваю, Моур в цей прихід накерує. Хоча б до Різдва протримався.
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