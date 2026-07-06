Роналду может сенсационно вернуться в Европу и уже выбрал новый клуб

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду может покинуть «Аль-Наср» и вернуться в мадридский «Реал».

Сообщается, что главный тренер Жозе Моуринью якобы заинтересован в привлечении опытных игроков, способных сразу принести пользу команде. Именно поэтому кандидатура Роналду рассматривается как один из возможных вариантов. Отмечается, что португалец может получить роль запасного нападающего, которую в своё время занимал в клубе испанец Хоселу.

Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».