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  4. Бразилия – Норвегия. Вини vs Холанд: названы составы на матч 1/8 финала ЧМ
Чемпионат мира
05 июля 2026, 21:40 | Обновлено 05 июля 2026, 21:55
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Бразилия – Норвегия. Вини vs Холанд: названы составы на матч 1/8 финала ЧМ

Встреча начнется 5 июля в 23:00 по Киеву на Мидоулендс-арена в Ист-Рутерфорде

05 июля 2026, 21:40 | Обновлено 05 июля 2026, 21:55
733
0
Бразилия – Норвегия. Вини vs Холанд: названы составы на матч 1/8 финала ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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5 июля сборные Бразилии и Норвегии проведут матч 1/8 финала чемпионата мира 2026.

Перед стартом поединка наставники команд – Карло Анчелотти и Столе Сольбаккен – назвали стартовые составы своих подопечных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Звездные футболисты команд – Винисуис Жуниор и Эрлинг Холанд – выйдут на поле с первых минут. Капитан бразильцев – Маркиньос, а норвежцев – Мартин Эдегор.

Встреча Бразилии и Норвегии состоится 5 июля и начнется в 23:00 по Киеву на Мидоулендс-арена в Ист-Рутерфорде.

Победитель этого противостояния в четвертьфинале поборется либо с Англией, либо с Мексикой.

Стартовые составы на матч Бразилия – Норвегия

Бразилия: Бекер, Данило, Маркиньос, Магальяйнс, Сантос, Гимараес, Каземиро, Винисиус Жуниор, Райан, Кунья, Мартинелли

Норвегия: Нюланд, Рюэрсон, Аер, Хеггем, Меллер Вольфе, Эдегор, Берге, Берг, Серлот, Холанд, Нуса

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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