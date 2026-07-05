Бразилия – Норвегия. Вини vs Холанд: названы составы на матч 1/8 финала ЧМ

5 июля сборные Бразилии и Норвегии проведут матч 1/8 финала чемпионата мира 2026.

Перед стартом поединка наставники команд – Карло Анчелотти и Столе Сольбаккен – назвали стартовые составы своих подопечных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Звездные футболисты команд – Винисуис Жуниор и Эрлинг Холанд – выйдут на поле с первых минут. Капитан бразильцев – Маркиньос, а норвежцев – Мартин Эдегор.

Встреча Бразилии и Норвегии состоится 5 июля и начнется в 23:00 по Киеву на Мидоулендс-арена в Ист-Рутерфорде.

Победитель этого противостояния в четвертьфинале поборется либо с Англией, либо с Мексикой.

Стартовые составы на матч Бразилия – Норвегия

Бразилия: Бекер, Данило, Маркиньос, Магальяйнс, Сантос, Гимараес, Каземиро, Винисиус Жуниор, Райан, Кунья, Мартинелли

Норвегия: Нюланд, Рюэрсон, Аер, Хеггем, Меллер Вольфе, Эдегор, Берге, Берг, Серлот, Холанд, Нуса