Бразилия – Норвегия. Вини vs Холанд: названы составы на матч 1/8 финала ЧМ
Встреча начнется 5 июля в 23:00 по Киеву на Мидоулендс-арена в Ист-Рутерфорде
5 июля сборные Бразилии и Норвегии проведут матч 1/8 финала чемпионата мира 2026.
Перед стартом поединка наставники команд – Карло Анчелотти и Столе Сольбаккен – назвали стартовые составы своих подопечных.
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Звездные футболисты команд – Винисуис Жуниор и Эрлинг Холанд – выйдут на поле с первых минут. Капитан бразильцев – Маркиньос, а норвежцев – Мартин Эдегор.
Встреча Бразилии и Норвегии состоится 5 июля и начнется в 23:00 по Киеву на Мидоулендс-арена в Ист-Рутерфорде.
Победитель этого противостояния в четвертьфинале поборется либо с Англией, либо с Мексикой.
Стартовые составы на матч Бразилия – Норвегия
Бразилия: Бекер, Данило, Маркиньос, Магальяйнс, Сантос, Гимараес, Каземиро, Винисиус Жуниор, Райан, Кунья, Мартинелли
Норвегия: Нюланд, Рюэрсон, Аер, Хеггем, Меллер Вольфе, Эдегор, Берге, Берг, Серлот, Холанд, Нуса
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