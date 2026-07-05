Бразилия – Норвегия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала чемпионата мира 2026
5 июля сборные Бразилии и Норвегии проведут матч 1/8 финала чемпионата мира 2026.
Команды сыграют на Мидоулендс-арена в Ист Рутерфорде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Наставником Бразилии является Карло Анчелотти. Сборную Норвегии тренирует Столе Сольбаккен.
На старте плей-офф Бразилия сенсационно переиграла Японию (2:1), а Норвегия разобралась с Кот-д'Ивуаром (2:1).
Победитель противостояния Бразилия – Норвегия в 1/4 финала поборется либо с Англией, либо с Мексикой.
Бразилия – Норвегия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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