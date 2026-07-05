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  4. Энцо Фернандес разозлился и уволил агента из-за срыва трансфера в Реал
Англия
05 июля 2026, 22:10 |
595
0

Энцо Фернандес разозлился и уволил агента из-за срыва трансфера в Реал

Хавьер Пасторе потерял звездного клиента

05 июля 2026, 22:10 |
595
0
Энцо Фернандес разозлился и уволил агента из-за срыва трансфера в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес
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Полузащитник «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес расторг контракт со своим агентом Хавьером Пасторе после того, как его переход в мадридский «Реал» сорвался.

Сообщается, что игрока возмутили последние заявления менеджера, после которых «королевский» клуб официально открестился от аргентинца. Напомним, что Пасторе на вопрос о желании Фернандеса играть в Мадриде заявил, что тот счастлив в Лондоне, где ему нравится не меньше, чем в Мадриде.

Ранее СМИ сообщали, что «Челси» требовал от «Реала» 150 миллионов евро за свою звезду. В то же время Энцо якобы пообещал мадридцам, что сделает все, чтобы убедить руководство лондонского клуба согласиться на этот трансфер.

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Хавьер Пасторе Энцо Фернандес Челси чемпионат Англии по футболу Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Английская Премьер-лига Ла Лига
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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