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  4. Новичок Челси: «Я даже представить себе этого не мог»
Англия
05 июля 2026, 17:46 |
159
0

Новичок Челси: «Я даже представить себе этого не мог»

Марко Палестра прокоментував зміну клубної прописки

05 июля 2026, 17:46 |
159
0
Новичок Челси: «Я даже представить себе этого не мог»
ФК Челси
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Итальянский правый защитник Марко Палестра прокомментировал переход из «Аталанты» в лондонский «Челси»:

«Если оглянуться на 10 или 15 лет назад, я даже представить себе не мог, что смогу осуществить эту мечту. Еще с детства я всегда мечтал стать профессиональным футболистом. Мне пришлось пойти на немало жертв, особенно в юности, но то, что я сегодня здесь, компенсирует всё это. Попасть в лучшую лигу мира — это сбывшаяся мечта. Я и понятия не имел, кем могу стать, что в будущем смогу играть за команду Премьер-лиги. Ты мечтаешь и надеешься на это, но поверить в это можно только тогда, когда это происходит. Я мечтал достичь этого уровня. Теперь я готов.

Я верю, что мой опыт, особенно в «Кальяри» в прошлом сезоне, очень поможет мне адаптироваться в «Челси». Я играл в каждом матче, приобретая опыт и уверенность в своих силах в такой сложной лиге, как Серия А. Кроме того, мои первые матчи за сборную Италии дали мне международный опыт игры против футболистов мирового уровня.

Семья? Они были очень важны для меня. Они помогали мне с первого дня, когда я начал играть в футбол. Для меня они действительно важны, и они очень рады, что я здесь, в «Челси». Их любовь для меня чрезвычайно важна. Для меня этот клуб очень важен, и я очень счастлив. Я хочу познакомиться со всеми болельщиками — и обещаю, что отдам все за этот клуб».

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трансферы Аталанта Челси трансферы АПЛ трансферы Серии A Марко Палестра
Дмитрий Вус Источник: ФК Челси
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