Лучшие даже в этом. Месси и Мбаппе ходят пешком половину матчей на ЧМ

Лучшие бомбардиры чемпионата мира 2026 года в основном ходят пешком во время матчей турнира. Таковы результаты анализа датчиков скорости участников ЧМ-2026.

Больше 150 минут на мундиале сыграли 618 футболистов, и забившие по семь голов легендарные форварды Лионель Месси и Килиан Мбаппе возглавляют рейтинг «пешеходов». Француз ходит пешком 45% игрового времени, а аргентинец – 47%.

В активе Месси и Мбаппе по семь голов на чемпионате мира 2026 года.