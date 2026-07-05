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  4. Лучшие даже в этом. Месси и Мбаппе ходят пешком половину матчей на ЧМ
Чемпионат мира
05 июля 2026, 18:45 |
704
0

Лучшие даже в этом. Месси и Мбаппе ходят пешком половину матчей на ЧМ

Лионель Месси и Килиан Мбаппе возглавляют интересный рейтинг

05 июля 2026, 18:45 |
704
0
Лучшие даже в этом. Месси и Мбаппе ходят пешком половину матчей на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Лучшие бомбардиры чемпионата мира 2026 года в основном ходят пешком во время матчей турнира. Таковы результаты анализа датчиков скорости участников ЧМ-2026.

Больше 150 минут на мундиале сыграли 618 футболистов, и забившие по семь голов легендарные форварды Лионель Месси и Килиан Мбаппе возглавляют рейтинг «пешеходов». Француз ходит пешком 45% игрового времени, а аргентинец – 47%.

В активе Месси и Мбаппе по семь голов на чемпионате мира 2026 года.

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Лионель Месси Килиан Мбаппе ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Франции по футболу
Руслан Полищук Источник: Opta
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