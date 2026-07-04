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  4. Месси стал первым игроком в истории с 7 голами на двух чемпионатах мира
Чемпионат мира
04 июля 2026, 02:05 |
89
0

Месси стал первым игроком в истории с 7 голами на двух чемпионатах мира

4 июля Лионель поразил ворота Кабо-Верде в матче 1/16 финала ЧМ-2026

04 июля 2026, 02:05 |
89
0
Месси стал первым игроком в истории с 7 голами на двух чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Легендарный аргентинец Лионель Месси установил уникальный рекорд на чемпионатах мира.

Месси стал первым игроком в истории, которому удалось забить 7 (или более) голов на двух разных розыгрышах мундиаля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

4 июля Месси отличился в ворота Кабо-Верде в матче 1/16 финала, оформив 7-й мяч на ЧМ-2026. В 2022 году в Катаре, где сборная Аргентина стала чемпионом, Лео также забил 7 голов.

Месси является лучшим бомбардиром как и ЧМ-2026, так и чемпионатов мира в истории. За карьеру Лео забил 20 голов на мундиалях.

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Лионель Месси рекорд ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Кабо-Верде по футболу ЧМ-2022 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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