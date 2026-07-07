Иностранный форвард провел разговор с Суркисом перед трансфером в Динамо

Французский форвард Пьер Мунгенге сообщил детали о своем переходе в киевское «Динамо» и рассказал о разговоре с президентом украинского клуба Игорем Суркисом:

«Я был удивлен интересом со стороны «Динамо». Что касается переезда, то это просто вопрос ментальной подготовки. Чтобы принять такое решение, мы провели тщательную подготовку, максимально многое узнали о самом клубе и обо всех других деталях.

Мы много общались с представителями «Динамо», они представили проект развития команды, то, как именно видят мою роль. Это было убедительно. Для меня важно получить возможность играть, прогрессировать и попробовать свои силы в еврокубках.

Во время моего визита в Киев мы общались об украинском чемпионате и клубе с президентом Игорем Суркисом. Он дал мне несколько советов, как быстрее адаптироваться в коллективе», – сказал форвард.

В прошлом сезоне Мунгенге провел 35 матчей, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач. Француз дебютировал за первую команду 2 мая в игре против «Лорьяна» (2:2).