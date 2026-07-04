Динамо сообщило о прибытии талантливого форварда перед стартом в ЛЕ

Талантливый французский форвард Пьер Мунгенге присоединился к киевскому «Динамо» на тренировочных сборах в Австрии. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Бывший футболист «ПСЖ» прибыл в лагерь «бело-синих», которые под руководством Игоря Костюка продолжают подготовку к старту в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

«Пьер здесь. Добро пожаловать в динамовскую семью», – сообщил клуб и опубликовал соответствующее видео в социальных сетях. Легионер перешел в украинский клуб на правах свободного агента.

Мунгенге начинал свою карьеру в академии ФК «Эври», откуда перебрался в «Вильжуиф». В 2021 году присоединился к «ПСЖ», где выступал в юношеских командах разных возрастов.

Он стал лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА и юношеского Кубка Франции прошлого сезона. Француз дебютировал за первую команду «ПСЖ» 2 мая в игре против «Лорьяна» (2:2).

В кампании 2025/26 форвард провел 35 матчей, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач.