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Украина. Премьер лига
04 июля 2026, 14:47 | Обновлено 04 июля 2026, 15:05
1960
8

Динамо сообщило о прибытии талантливого форварда перед стартом в ЛЕ

Пьер Мунгенге присоединился к киевской команде на тренировочных сборах в Австрии

04 июля 2026, 14:47 | Обновлено 04 июля 2026, 15:05
1960
8 Comments
Динамо сообщило о прибытии талантливого форварда перед стартом в ЛЕ
ФК Динамо Киев. Пьер Мунгенге
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Талантливый французский форвард Пьер Мунгенге присоединился к киевскому «Динамо» на тренировочных сборах в Австрии. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Бывший футболист «ПСЖ» прибыл в лагерь «бело-синих», которые под руководством Игоря Костюка продолжают подготовку к старту в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

«Пьер здесь. Добро пожаловать в динамовскую семью», – сообщил клуб и опубликовал соответствующее видео в социальных сетях. Легионер перешел в украинский клуб на правах свободного агента.

Мунгенге начинал свою карьеру в академии ФК «Эври», откуда перебрался в «Вильжуиф». В 2021 году присоединился к «ПСЖ», где выступал в юношеских командах разных возрастов.

Он стал лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА и юношеского Кубка Франции прошлого сезона. Француз дебютировал за первую команду «ПСЖ» 2 мая в игре против «Лорьяна» (2:2).

В кампании 2025/26 форвард провел 35 матчей, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач.

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Динамо Киев Пьер Мунгенге Игорь Костюк ПСЖ трансферы трансферы Лиги 1 трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 8
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Кайф, мої донецькі побратими U6464u і Mastre вже обсираються  під себе від новинами  за це ненависне  динамо. Працюємо хлопці, потрібно   щоб наш господар Ахметов вечері добре нас покормив😋
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+2
Посмотрим на это "чудо" в деле. Пока только много понтов вокруг.
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0
побачимо наскільки це якісне підсилення, а головне чи зуміє головний тренер ДК використати гравця і щоб гравець прогресував, а то в ДК доуже багато талановитої та перспективно молоді приходило, але потім майже всі стухали.
Ну а команді - перемог в кваліфікації ЛЄ
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0
Месія прибув 
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-10
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