Динамо сообщило о прибытии талантливого форварда перед стартом в ЛЕ
Пьер Мунгенге присоединился к киевской команде на тренировочных сборах в Австрии
Талантливый французский форвард Пьер Мунгенге присоединился к киевскому «Динамо» на тренировочных сборах в Австрии. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Бывший футболист «ПСЖ» прибыл в лагерь «бело-синих», которые под руководством Игоря Костюка продолжают подготовку к старту в первом квалификационном раунде Лиги Европы.
«Пьер здесь. Добро пожаловать в динамовскую семью», – сообщил клуб и опубликовал соответствующее видео в социальных сетях. Легионер перешел в украинский клуб на правах свободного агента.
Мунгенге начинал свою карьеру в академии ФК «Эври», откуда перебрался в «Вильжуиф». В 2021 году присоединился к «ПСЖ», где выступал в юношеских командах разных возрастов.
Он стал лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА и юношеского Кубка Франции прошлого сезона. Француз дебютировал за первую команду «ПСЖ» 2 мая в игре против «Лорьяна» (2:2).
В кампании 2025/26 форвард провел 35 матчей, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач.
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