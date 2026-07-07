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Украина. Премьер лига
07 июля 2026, 10:22 |
1220
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Динамо определилось с главным тренером новой команды перед стартом сезона

Павел Чередниченко провел первый матч во главе U-21, в котором его подопечные победили 4:0

07 июля 2026, 10:22 |
1220
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Динамо определилось с главным тренером новой команды перед стартом сезона
ФК Динамо Киев. Павел Чередниченко
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Главный тренер киевского «Динамо» U-19 Павел Чередниченко возглавил новую команду U-21, которая была создана перед стартом сезона 2026/27.

«Бело-синие» провели первый контрольный матч против сверстников из «Зари» под руководством нового наставника и победили со счетом 4:0. Точными ударами отличились Осьмухин, Пашко, Озимай и Гродзинский.

Чередниченко присоединился к киевской команде в 2016 году – сначала отвечал за команду возрастной категории 2006 года, позже вошел в штаб U-19, где отвечал за физическую подготовку игроков.

После назначения Игоря Костюка в первую команду Чередниченко стал старшим тренером юношеского состава. Во главе U-19 провел 19 матчей, одержал 15 побед, трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение.

Специалист является кандидатом наук по физическому воспитанию и спорту, а также имеет тренерскую лицензию категории «А».

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Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
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