Динамо определилось с главным тренером новой команды перед стартом сезона
Павел Чередниченко провел первый матч во главе U-21, в котором его подопечные победили 4:0
Главный тренер киевского «Динамо» U-19 Павел Чередниченко возглавил новую команду U-21, которая была создана перед стартом сезона 2026/27.
«Бело-синие» провели первый контрольный матч против сверстников из «Зари» под руководством нового наставника и победили со счетом 4:0. Точными ударами отличились Осьмухин, Пашко, Озимай и Гродзинский.
Чередниченко присоединился к киевской команде в 2016 году – сначала отвечал за команду возрастной категории 2006 года, позже вошел в штаб U-19, где отвечал за физическую подготовку игроков.
После назначения Игоря Костюка в первую команду Чередниченко стал старшим тренером юношеского состава. Во главе U-19 провел 19 матчей, одержал 15 побед, трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение.
Специалист является кандидатом наук по физическому воспитанию и спорту, а также имеет тренерскую лицензию категории «А».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист ответил сенатору Парагвая
БК «Днепр» решил сделать паузу в участии в Кубке Европы ФИБА