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Товарищеские матчи
Заря
04.07.2026 19:30 – FT 1 : 2
Горица (Велика-Горица)
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Украина. Премьер лига
05 июля 2026, 13:39 | Обновлено 05 июля 2026, 14:41
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0

Заря – Горица – 1:2. Как забил Будковский. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Хорватии

05 июля 2026, 13:39 | Обновлено 05 июля 2026, 14:41
133
0
Заря – Горица – 1:2. Как забил Будковский. Видео голов и обзор матча
ФК Заря. Филипп Будковский
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Луганская Заря продолжает подготовку к новому сезону на летних учебно-тренировочных сборах.

4 июля команда Виктора Скрипника провела очередной контрольный матч, в котором уступила хорватской команде Горица (Велика-Горица) со счетом 1:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хотя сборы луганчан проходят в Словении, спарринг состоялся в хорватском городе Велика-Горица.

Заря открыла счет уже на 14-й минуте благодаря точному удару Филиппа Будковского.

Однако после перерыва соперники переломили ход встречи, забив два мяча на 73-й и 75-й минутах.

Товарищеский матч

4 июля 2026. Велика-Горица (Хорватия)

19:30. Заря Луганск (Украина) – Горица (Хорватия) – 1:2

Голы: Филипп Будковский, 14 – голы 73, 75

Заря: Рыбак (Косивский, 46), Эскинья (Янич, 46), Джордан (Эскинья, 71), Кравец (Жуниор Рейс, 46), Пердута (Иван, 77), Попара (Башич, 61), Кушниренко (Дришлюк, 46), Елавич (Тронтель, 61), Слесар (Ярошенко, 46), Бах (Горбач, 71), Будковский (кап) (Задорожний, 71).

Видео матча

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товарищеские матчи Заря Луганск Виктор Скрипник Филипп Будковский учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Горица (Хорватия)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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