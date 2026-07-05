Заря – Горица – 1:2. Как забил Будковский. Видео голов и обзор матча

Луганская Заря продолжает подготовку к новому сезону на летних учебно-тренировочных сборах.

4 июля команда Виктора Скрипника провела очередной контрольный матч, в котором уступила хорватской команде Горица (Велика-Горица) со счетом 1:2.

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Хотя сборы луганчан проходят в Словении, спарринг состоялся в хорватском городе Велика-Горица.

Заря открыла счет уже на 14-й минуте благодаря точному удару Филиппа Будковского.

Однако после перерыва соперники переломили ход встречи, забив два мяча на 73-й и 75-й минутах.

Товарищеский матч

4 июля 2026. Велика-Горица (Хорватия)

19:30. Заря Луганск (Украина) – Горица (Хорватия) – 1:2

Голы: Филипп Будковский, 14 – голы 73, 75

Заря: Рыбак (Косивский, 46), Эскинья (Янич, 46), Джордан (Эскинья, 71), Кравец (Жуниор Рейс, 46), Пердута (Иван, 77), Попара (Башич, 61), Кушниренко (Дришлюк, 46), Елавич (Тронтель, 61), Слесар (Ярошенко, 46), Бах (Горбач, 71), Будковский (кап) (Задорожний, 71).

Видео матча