Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Определен стартовый состав Зари на матч против хорватской команды Горица
Товарищеские матчи
Заря
04.07.2026 19:30 - : -
Горица (Велика-Горица)
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 июля 2026, 18:43 | Обновлено 04 июля 2026, 18:46
136
0

Определен стартовый состав Зари на матч против хорватской команды Горица

4 июля в 19:30 луганская команда проведет товарищеский поединок

04 июля 2026, 18:43 | Обновлено 04 июля 2026, 18:46
136
0
Определен стартовый состав Зари на матч против хорватской команды Горица
ФК Заря
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Назван стартовый состав луганской Зари на контрольный матч на сборах в межсезонье.

30 июня в 19:00 встречаются Заря Луганск и команда Горица (Велика-Горица) из Хорватии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Заря под руководством Виктора Скрипника проводит учебно-тренировочные сборы в Словении.

Товарищеский поединок пройдет в хорватском городе Велика-Горица.

Луганская команда заняла 8-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Стартовый состав Зари на матч против хорватской команды Горица

Заря Луганск: Рыбак, Эскинья, Джордан, Кравец, Пердута, Попара, Кушниренко, Елавич, Слесарь, Бах, Будковский

Главный тренер: Виктор Скрипник

Инфографика

По теме:
Первая победа на сборах. Верес в спарринге обыграл ФК ЮКСА
Артем ЧЕРНЫЙ: «Я нашел правильную зону, попал по мячу и забил»
Колос в спарринге разгромил новичка Первой лиги
товарищеские матчи Заря Луганск Виктор Скрипник учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Горица (Хорватия) стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Бокс | 04 июля 2026, 03:55 4
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса

Агит поблагодарил Усика за великолепную карьеру

Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
Футбол | 04 июля 2026, 09:09 3
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко

Киевский клуб продолжает формировать список игроков, которые будут нужны Игорю Костюку

Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
Футбол | 04.07.2026, 06:40
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
Костюк выбила 26-ю ракетку и впервые в карьере вышла в 1/8 финала Уимблдона
Теннис | 04.07.2026, 14:55
Костюк выбила 26-ю ракетку и впервые в карьере вышла в 1/8 финала Уимблдона
Костюк выбила 26-ю ракетку и впервые в карьере вышла в 1/8 финала Уимблдона
Хавбек сборной Англии: «Не думаю, что я стою 130 млн фунтов»
Футбол | 04.07.2026, 16:45
Хавбек сборной Англии: «Не думаю, что я стою 130 млн фунтов»
Хавбек сборной Англии: «Не думаю, что я стою 130 млн фунтов»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
04.07.2026, 07:40 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
04.07.2026, 12:09 2
Футбол
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
03.07.2026, 07:05 10
Футбол
Выпили всю кровь у чемпиона. Аргентина в овертайме дожала Кабо-Верде
Выпили всю кровь у чемпиона. Аргентина в овертайме дожала Кабо-Верде
04.07.2026, 03:45 42
Футбол
Костюк с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2026
Костюк с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2026
02.07.2026, 18:57 29
Теннис
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
04.07.2026, 09:17 7
Бокс
Усик определился с последним боем в карьере
Усик определился с последним боем в карьере
03.07.2026, 04:14 9
Бокс
Александр Усик выбрал соперника для «последнего танца»
Александр Усик выбрал соперника для «последнего танца»
04.07.2026, 06:22 13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем