Определен стартовый состав Зари на матч против хорватской команды Горица
4 июля в 19:30 луганская команда проведет товарищеский поединок
Назван стартовый состав луганской Зари на контрольный матч на сборах в межсезонье.
30 июня в 19:00 встречаются Заря Луганск и команда Горица (Велика-Горица) из Хорватии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Заря под руководством Виктора Скрипника проводит учебно-тренировочные сборы в Словении.
Товарищеский поединок пройдет в хорватском городе Велика-Горица.
Луганская команда заняла 8-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.
Стартовый состав Зари на матч против хорватской команды Горица
Заря Луганск: Рыбак, Эскинья, Джордан, Кравец, Пердута, Попара, Кушниренко, Елавич, Слесарь, Бах, Будковский
Главный тренер: Виктор Скрипник
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Агит поблагодарил Усика за великолепную карьеру
Киевский клуб продолжает формировать список игроков, которые будут нужны Игорю Костюку