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Товарищеские матчи
Заря
04.07.2026 19:30 - : -
Горица (Велика-Горица)
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 июля 2026, 19:00 | Обновлено 04 июля 2026, 19:11
130
0

Заря Луганск – Горица (Хорватия). Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 июля в 19:30 видеотрансляцию товарищеского матча

04 июля 2026, 19:00 | Обновлено 04 июля 2026, 19:11
130
0
Заря Луганск – Горица (Хорватия). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

30 июня в 19:00 встречаются Заря Луганск и команда Горица (Велика-Горица) из Хорватии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Заря под руководством Виктора Скрипника проводит учебно-тренировочные сборы в Словении.

Товарищеский поединок пройдет в хорватском городе Велика-Горица.

Луганская команда заняла 8-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Заря Луганск – Горица (Хорватия). Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Инфографика

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товарищеские матчи Заря Луганск Виктор Скрипник учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Горица (Хорватия)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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