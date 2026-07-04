Заря Луганск – Горица (Хорватия). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 июля в 19:30 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
30 июня в 19:00 встречаются Заря Луганск и команда Горица (Велика-Горица) из Хорватии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Заря под руководством Виктора Скрипника проводит учебно-тренировочные сборы в Словении.
Товарищеский поединок пройдет в хорватском городе Велика-Горица.
Луганская команда заняла 8-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.
Заря Луганск – Горица (Хорватия). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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