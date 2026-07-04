Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

30 июня в 19:00 встречаются Заря Луганск и команда Горица (Велика-Горица) из Хорватии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Заря под руководством Виктора Скрипника проводит учебно-тренировочные сборы в Словении.

Товарищеский поединок пройдет в хорватском городе Велика-Горица.

Луганская команда заняла 8-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Читайте также: Определен стартовый состав Зари на матч против хорватской команды Горица

Заря Луганск – Горица (Хорватия). Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Инфографика