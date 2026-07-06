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  4. Йожеф Сабо назвал команду-открытие текущего чемпионата мира
Чемпионат мира
06 июля 2026, 09:29 |
152
0

Йожеф Сабо назвал команду-открытие текущего чемпионата мира

Бывший наставник сборной Украины ранее и не слышал об этой сборной

06 июля 2026, 09:29 |
152
0
Йожеф Сабо назвал команду-открытие текущего чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Кабо-Верде
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В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua авторитетный в прошлом наставник Йожеф Сабо рассказал о матчах плей-офф чемпионата мира, а также назвал сборную, которая неожиданно стала для него командой-открытием.

– По моему мнение – это Кабо-Верде, они молодцы, – сказал Йожеф Йожефович. – Я говорил, что о такой сборной и не слышал (смеется), а они чуть чемпионов мира не выбили из турнира. Аргентине повезло, что у них в составе есть такой исполнитель, как Месси. Также не стоит забывать, что на групповой стадии чемпионата мира африканцы еще и с Испанией, и с Уругваем сыграли вничью. Эту сборную смело можно назвать открытием турнира.

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Йожеф Сабо ЧМ-2026 по футболу сборная Кабо-Верде по футболу сборная Аргентины по футболу Лионель Месси Мнение эксперта
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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