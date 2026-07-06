Йожеф Сабо назвал команду-открытие текущего чемпионата мира

В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua авторитетный в прошлом наставник Йожеф Сабо рассказал о матчах плей-офф чемпионата мира, а также назвал сборную, которая неожиданно стала для него командой-открытием.

– По моему мнение – это Кабо-Верде, они молодцы, – сказал Йожеф Йожефович. – Я говорил, что о такой сборной и не слышал (смеется), а они чуть чемпионов мира не выбили из турнира. Аргентине повезло, что у них в составе есть такой исполнитель, как Месси. Также не стоит забывать, что на групповой стадии чемпионата мира африканцы еще и с Испанией, и с Уругваем сыграли вничью. Эту сборную смело можно назвать открытием турнира.