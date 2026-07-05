Форвард, вернувшийся в УПЛ, хочет играть за сборную Украины

Украинский форвард Назарий Русин, подписавший накануне контракт со львовскими Карпатами, заявил, что хочет играть за национальную сборную Украины.

– Возвращение в УПЛ через Карпаты – это для вас шанс снова напомнить о себе тренерскому штабу сборной Украины?

– Конечно, я ставлю перед собой максимальные цели. Хочу показывать свой лучший футбол в Карпатах так же, как стремился к этому в Хайдуке, Арке и Сандерленде. Буду много работать и доказывать свой уровень на поле. Я всегда хочу попадать в сборную Украины, – сказал Русин.

В сентябре 2023 года английский Сандерленд приобрел права на украинца у луганской Зари. За «черных котов» украинец провел 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Впоследствии нападавшего арендовал хорватский Хайдук. Последним клубом форварда была польская Арка. В сезоне 2025/26 Русин провел 25 матчей и забил четыре гола.

Назарий выступал за юношескую и молодежную сборную Украины. В 2023 году футболист получил вызов в национальную сборную Украины.