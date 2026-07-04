ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты заключили контракты с двумя испанцами

Львовские «Карпаты» объявили о подписании контрактов с двумя испанскими специалистами.

Хуан Карлос Синтас и Аарон Фуэйо войдут в штаб главного тренера команды Франсиско Фернандеса. Первый работал с нынешним руководителем «Карпат» в «Альмерии», где руководил методическим направлением академии и координировал юношеский сектор клуба. Второй помогал Фернандесу в «Алькорконе» и «Реале» из Мурсии, где был тренером по физической подготовке. Также Фуэйо имел опыт работы в юношеских сборных Испании.

В прошлом сезоне «Карпаты» под руководством Фернандеса заняли 9-е место в турнирной таблице УПЛ. Львовяне набрали 41 очко в 30 матчах.