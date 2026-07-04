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Украина. Премьер лига
04 июля 2026, 15:37 | Обновлено 04 июля 2026, 15:50
517
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты заключили контракты с двумя испанцами

Хуан Карлос Синтас и Аарон Фуэйо пополнят тренерский штаб команды

04 июля 2026, 15:37 | Обновлено 04 июля 2026, 15:50
517
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты заключили контракты с двумя испанцами
ФК Карпаты. Хуан Карлос Синтас и Аарон Фуэйо
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Львовские «Карпаты» объявили о подписании контрактов с двумя испанскими специалистами.

Хуан Карлос Синтас и Аарон Фуэйо войдут в штаб главного тренера команды Франсиско Фернандеса. Первый работал с нынешним руководителем «Карпат» в «Альмерии», где руководил методическим направлением академии и координировал юношеский сектор клуба. Второй помогал Фернандесу в «Алькорконе» и «Реале» из Мурсии, где был тренером по физической подготовке. Также Фуэйо имел опыт работы в юношеских сборных Испании.

В прошлом сезоне «Карпаты» под руководством Фернандеса заняли 9-е место в турнирной таблице УПЛ. Львовяне набрали 41 очко в 30 матчах.

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Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига назначение тренера Фран Фернандес
Андрей Плыгун Источник: ФК Карпаты Львов
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