Прибыльный период. Карпаты провели рекордное трансферное лето
Заработали около 10 млн евро
В четверг Карпаты объявили о трансфере атакующего хавбека Бруниньо в Маккаби Хайфа. Переход оценивается в 1,6 млн евро, что делает бразильца четвертой самой дорогой продажей в истории львовского клуба.
Для Карпат нынешнее лето уже получилось крайне прибыльным.
Недавно клуб продал вратаря Назара Домчака за 5 млн евро и форварда Бубакара Фаала за 3 млн – это два самых дорогих трансфера Карпат.
С учетом продажи вратаря Александра Кемкина ориентировочно за 175 тысяч евро, Львы за короткий период заработали примерно 10 миллионов евро.
Клуб усилился вратарями Денисом Марченко и Антоном Жилкиным (ориентировочно 1 млн евро и 30 тысяч евро соответственно), а также подписал свободных агентов Назария Русина и Романа Вантуха.
Топ самых дорогих продаж Карпат (данные Transfermarkt)
1. Назар Домчак в Славию – 5 млн евро
2. Бубакар Фаал в Викторию – 3 млн евро
3. Олег Федор в Полесье – 1.8 млн евро
4. Бруниньо в Маккаби Хайфа – 1.6 млн евро
5. Игорь Краснопир в Полесье – 1.2 млн евро
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