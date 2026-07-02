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Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 19:15 | Обновлено 02 июля 2026, 19:38
1024
0

Прибыльный период. Карпаты провели рекордное трансферное лето

Заработали около 10 млн евро

02 июля 2026, 19:15 | Обновлено 02 июля 2026, 19:38
1024
0
Прибыльный период. Карпаты провели рекордное трансферное лето
Getty Images/Global Images Ukraine. Назар Домчак
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В четверг Карпаты объявили о трансфере атакующего хавбека Бруниньо в Маккаби Хайфа. Переход оценивается в 1,6 млн евро, что делает бразильца четвертой самой дорогой продажей в истории львовского клуба.

Для Карпат нынешнее лето уже получилось крайне прибыльным.

Недавно клуб продал вратаря Назара Домчака за 5 млн евро и форварда Бубакара Фаала за 3 млн – это два самых дорогих трансфера Карпат.

С учетом продажи вратаря Александра Кемкина ориентировочно за 175 тысяч евро, Львы за короткий период заработали примерно 10 миллионов евро.

Клуб усилился вратарями Денисом Марченко и Антоном Жилкиным (ориентировочно 1 млн евро и 30 тысяч евро соответственно), а также подписал свободных агентов Назария Русина и Романа Вантуха.

Топ самых дорогих продаж Карпат (данные Transfermarkt)

1. Назар Домчак в Славию – 5 млн евро
2. Бубакар Фаал в Викторию – 3 млн евро
3. Олег Федор в Полесье – 1.8 млн евро
4. Бруниньо в Маккаби Хайфа – 1.6 млн евро
5. Игорь Краснопир в Полесье – 1.2 млн евро

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Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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