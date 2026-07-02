Прибыльный период. Карпаты провели рекордное трансферное лето

В четверг Карпаты объявили о трансфере атакующего хавбека Бруниньо в Маккаби Хайфа. Переход оценивается в 1,6 млн евро, что делает бразильца четвертой самой дорогой продажей в истории львовского клуба.

Для Карпат нынешнее лето уже получилось крайне прибыльным.

Недавно клуб продал вратаря Назара Домчака за 5 млн евро и форварда Бубакара Фаала за 3 млн – это два самых дорогих трансфера Карпат.

С учетом продажи вратаря Александра Кемкина ориентировочно за 175 тысяч евро, Львы за короткий период заработали примерно 10 миллионов евро.

Клуб усилился вратарями Денисом Марченко и Антоном Жилкиным (ориентировочно 1 млн евро и 30 тысяч евро соответственно), а также подписал свободных агентов Назария Русина и Романа Вантуха.

Топ самых дорогих продаж Карпат (данные Transfermarkt)

1. Назар Домчак в Славию – 5 млн евро

2. Бубакар Фаал в Викторию – 3 млн евро

3. Олег Федор в Полесье – 1.8 млн евро

4. Бруниньо в Маккаби Хайфа – 1.6 млн евро

5. Игорь Краснопир в Полесье – 1.2 млн евро