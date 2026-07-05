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Украина. Премьер лига
05 июля 2026, 07:52 | Обновлено 05 июля 2026, 08:17
3187
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Суркис принял решение о будущем Михавко после слухов о трансфере

Тарас в сезоне 2026/27 будет играть за «бело-синих»

05 июля 2026, 07:52 | Обновлено 05 июля 2026, 08:17
3187
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Суркис принял решение о будущем Михавко после слухов о трансфере
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михавко
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Центральный защитник киевского Динамо Тарас Михавко пользуется спросом на трансферном рынке этим летом – на 21-летнего украинского защитника претендуют в Турции и Португалии.

Как стало известно Sport.ua, президент «бело-синих» Игорь Суркис не планирует продавать перспективного защитника в летнее межсезонье – сезон 2026/27 Тарас точно проведет в расположении столичного гранда.

На футболиста также рассчитывает и главный тренер киевского Динамо Игорь Костюк, который видит Тараса ключевым игроком линии обороны «бело-синих» в следующем сезоне и планирует отказаться от Алиу Тиаре.

В сезоне 2025/26 Тарас Михавко провел 25 матчей за Динамо в Украинской Премьер-лиге, отличившись 5 забитыми голами. В активе Михавко Кубок Украины сезона 2025/26.

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Тарас Михавко Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Игорь Суркис Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Тіаре і близько не підпускати в стартовий склад, Михавко були незначні помилки але хлопчина надіюсь набрався досвіду 
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