Суркис принял решение о будущем Михавко после слухов о трансфере

Центральный защитник киевского Динамо Тарас Михавко пользуется спросом на трансферном рынке этим летом – на 21-летнего украинского защитника претендуют в Турции и Португалии.

Как стало известно Sport.ua, президент «бело-синих» Игорь Суркис не планирует продавать перспективного защитника в летнее межсезонье – сезон 2026/27 Тарас точно проведет в расположении столичного гранда.

На футболиста также рассчитывает и главный тренер киевского Динамо Игорь Костюк, который видит Тараса ключевым игроком линии обороны «бело-синих» в следующем сезоне и планирует отказаться от Алиу Тиаре.

В сезоне 2025/26 Тарас Михавко провел 25 матчей за Динамо в Украинской Премьер-лиге, отличившись 5 забитыми голами. В активе Михавко Кубок Украины сезона 2025/26.