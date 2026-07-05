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  4. Динамо получило право на трансфер известного украинского футболиста
Украина. Премьер лига
05 июля 2026, 07:42 |
2150
0

Динамо получило право на трансфер известного украинского футболиста

Клуб предусмотрел возможность возвращения Яцыка

05 июля 2026, 07:42 |
2150
0
Динамо получило право на трансфер известного украинского футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Яцык
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Киевское «Динамо» предусмотрело возможность возвращения полузащитника Александра Яцыка после его перехода в ФК «Харьков». Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.

По словам журналиста, столичный клуб включил в трансферное соглашение специальный пункт, который позволяет «Динамо» получить приоритетное право на возвращение футболиста в будущем.

В прошлом сезоне Яцык провел 27 матчей за «Динамо», в которых отличился тремя забитыми голами.

Недавно президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что Александр Ищенко покидает пост директора академии, и сообщил, останется ли он в структуре клуба.

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Харьков трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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