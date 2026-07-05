Динамо получило право на трансфер известного украинского футболиста
Клуб предусмотрел возможность возвращения Яцыка
Киевское «Динамо» предусмотрело возможность возвращения полузащитника Александра Яцыка после его перехода в ФК «Харьков». Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.
По словам журналиста, столичный клуб включил в трансферное соглашение специальный пункт, который позволяет «Динамо» получить приоритетное право на возвращение футболиста в будущем.
В прошлом сезоне Яцык провел 27 матчей за «Динамо», в которых отличился тремя забитыми голами.
Недавно президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что Александр Ищенко покидает пост директора академии, и сообщил, останется ли он в структуре клуба.
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