ОФИЦИАЛЬНО. Тренер, который возглавил Тунис во время ЧМ, покинул сборную
Эрве Ренар объявил о своем уходе из команды в социальных сетях
57-летний французский специалист Эрве Ренар покинул сборную Туниса. Об этом тренер сообщил в свои социальных сетях:
«Перед уходом я хотел бы выразить свою искреннюю благодарность Федерации футбола Туниса за то, что она позволила мне принять участие в чемпионате мира 2026.
Я желаю сборной Туниса всего наилучшего в будущем. Я убежден, что она будет продолжать расти, радовать целую нацию и напишет прекрасные главы истории.
Благодарю всех, кто поддерживал меня на протяжении всего этого приключения. Я желаю вам всего наилучшего в будущем. Мое приключение подходит к концу».
Ренар возглавил сборную Туниса во время чемпионата мира 2026 заменив Сабри Лямуши, которого Федерация футбола страны уволила после разгромного поражения от Швеции (1:5) в 1-м туре группового этапа.
Ренар провел два поединка во главе тунисской сборной и потерпел два поражения – от Японии (0:4) и Нидерландов (1:3). Эрве был наставником Карфагенских орлов всего 20 дней.
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