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Чемпионат мира
05 июля 2026, 00:10 | Обновлено 05 июля 2026, 01:09
445
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тренер, который возглавил Тунис во время ЧМ, покинул сборную

Эрве Ренар объявил о своем уходе из команды в социальных сетях

05 июля 2026, 00:10 | Обновлено 05 июля 2026, 01:09
445
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер, который возглавил Тунис во время ЧМ, покинул сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрве Ренар
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57-летний французский специалист Эрве Ренар покинул сборную Туниса. Об этом тренер сообщил в свои социальных сетях:

«Перед уходом я хотел бы выразить свою искреннюю благодарность Федерации футбола Туниса за то, что она позволила мне принять участие в чемпионате мира 2026.

Я желаю сборной Туниса всего наилучшего в будущем. Я убежден, что она будет продолжать расти, радовать целую нацию и напишет прекрасные главы истории.

Благодарю всех, кто поддерживал меня на протяжении всего этого приключения. Я желаю вам всего наилучшего в будущем. Мое приключение подходит к концу».

Ренар возглавил сборную Туниса во время чемпионата мира 2026 заменив Сабри Лямуши, которого Федерация футбола страны уволила после разгромного поражения от Швеции (1:5) в 1-м туре группового этапа.

Ренар провел два поединка во главе тунисской сборной и потерпел два поражения – от Японии (0:4) и Нидерландов (1:3). Эрве был наставником Карфагенских орлов всего 20 дней.

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Эрве Ренар отставка чемпионат Турции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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