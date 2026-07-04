Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звезды на месте. Парагвай vs Франция: названы составы на матч 1/8 финала ЧМ
Чемпионат мира
04 июля 2026, 23:05 | Обновлено 04 июля 2026, 23:06
398
1

Звезды на месте. Парагвай vs Франция: названы составы на матч 1/8 финала ЧМ

Встреча начнется в ночь на 5 июля (00:00) по Киеву на стадионе Линкольн Файненшел Филд

04 июля 2026, 23:05 | Обновлено 04 июля 2026, 23:06
398
1 Comments
Звезды на месте. Парагвай vs Франция: названы составы на матч 1/8 финала ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В ночь на 5 июля состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 между сборными Парагвая и Франции.

Перед стартом поединка наставники команд – Густаво Альфаро и Дидье Дешам – назвали стартовые составы своих подопечных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Звездные форварды французов выйдут на поле с первых минут: Усман Дембеле, Майкл Олисе, Брэдли Баркола и Килиан Мбаппе.

Победитель матча Парагвай – Франция в четвертьфинале мундиаля встретится с Марокко.

Встреча парагвайцев и французов начнется в 00:00 по Киеву на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии.

Стартовые составы на матч Парагвай – Франция

Парагвай: Хиль, Веласкес, Альдерете, Касерес, Алонсо, Г. Гомес, Д Гомес, Альмирон, Кубас, Галарса, Энсисо

Франция: Меньян, Динь, Юпамекано, Кунде, Салиба, Коне, Рабьо, Дембеле, Мбаппе, Олисе, Баркола

По теме:
Парагвай – Франция. Текстовая трансляция. LIVE
Тренер сборной Канады: «Мы определенно сыграли лучше Марокко»
Мбаппе догонит Дешама по количеству сыгранных матчей за сборную Франции
сборная Парагвая по футболу сборная Франции по футболу стартовые составы ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный украинский голкипер, игравший за сборную, был мобилизован в ВСУ
Хоккей | 04 июля 2026, 09:22 0
Известный украинский голкипер, игравший за сборную, был мобилизован в ВСУ
Известный украинский голкипер, игравший за сборную, был мобилизован в ВСУ

30-летний Эдуард Захарченко подтвердил, что проходит службу в вооруженных силах

Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
Футбол | 04 июля 2026, 07:40 7
Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина

Португальский клуб готов продать украинца и уже нашёл ему замену

Герой из Жироны. Марокко выбивает Канаду с чемпионата мира
Футбол | 04.07.2026, 22:05
Герой из Жироны. Марокко выбивает Канаду с чемпионата мира
Герой из Жироны. Марокко выбивает Канаду с чемпионата мира
ФОТО. Выбран лучший игрок матча Канада – Марокко
Футбол | 04.07.2026, 23:01
ФОТО. Выбран лучший игрок матча Канада – Марокко
ФОТО. Выбран лучший игрок матча Канада – Марокко
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
Футбол | 04.07.2026, 09:09
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
А Люку, того що Дінь, нафіга випускати? Типу ліміт? Як мінімум два француза на полі в збірні має бути? Це ж позиція Ернандеса, не веселіть програму
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, который провел десять лет в Динамо, нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, который провел десять лет в Динамо, нашел новый клуб
03.07.2026, 07:21 3
Футбол
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
03.07.2026, 19:44 2
Бокс
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
03.07.2026, 07:05 10
Футбол
Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов
Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов
03.07.2026, 05:02 1
Бокс
Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса
Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса
03.07.2026, 08:56 10
Футбол
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
04.07.2026, 03:55 4
Бокс
В Бенфику может переехать дорогущий украинец из Динамо
В Бенфику может переехать дорогущий украинец из Динамо
03.07.2026, 07:55 30
Футбол
Усик определился с последним боем в карьере
Усик определился с последним боем в карьере
03.07.2026, 04:14 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем