Звезды на месте. Парагвай vs Франция: названы составы на матч 1/8 финала ЧМ
Встреча начнется в ночь на 5 июля (00:00) по Киеву на стадионе Линкольн Файненшел Филд
В ночь на 5 июля состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 между сборными Парагвая и Франции.
Перед стартом поединка наставники команд – Густаво Альфаро и Дидье Дешам – назвали стартовые составы своих подопечных.
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Звездные форварды французов выйдут на поле с первых минут: Усман Дембеле, Майкл Олисе, Брэдли Баркола и Килиан Мбаппе.
Победитель матча Парагвай – Франция в четвертьфинале мундиаля встретится с Марокко.
Встреча парагвайцев и французов начнется в 00:00 по Киеву на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии.
Стартовые составы на матч Парагвай – Франция
Парагвай: Хиль, Веласкес, Альдерете, Касерес, Алонсо, Г. Гомес, Д Гомес, Альмирон, Кубас, Галарса, Энсисо
Франция: Меньян, Динь, Юпамекано, Кунде, Салиба, Коне, Рабьо, Дембеле, Мбаппе, Олисе, Баркола
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