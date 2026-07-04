Звезды на месте. Парагвай vs Франция: названы составы на матч 1/8 финала ЧМ

В ночь на 5 июля состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 между сборными Парагвая и Франции.

Перед стартом поединка наставники команд – Густаво Альфаро и Дидье Дешам – назвали стартовые составы своих подопечных.

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Звездные форварды французов выйдут на поле с первых минут: Усман Дембеле, Майкл Олисе, Брэдли Баркола и Килиан Мбаппе.

Победитель матча Парагвай – Франция в четвертьфинале мундиаля встретится с Марокко.

Встреча парагвайцев и французов начнется в 00:00 по Киеву на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии.

Стартовые составы на матч Парагвай – Франция

Парагвай: Хиль, Веласкес, Альдерете, Касерес, Алонсо, Г. Гомес, Д Гомес, Альмирон, Кубас, Галарса, Энсисо

Франция: Меньян, Динь, Юпамекано, Кунде, Салиба, Коне, Рабьо, Дембеле, Мбаппе, Олисе, Баркола