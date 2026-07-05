Парагвай – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала чемпионата мира 2026
В ночь на 5 июля сборные Парагвая и Франции проведут матч 1/8 финала чемпионата мира 2026.
Команды сыграют на Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Наставником Парагвая является Густаво Альфаро. Сборную Франции тренирует Дидье Дешам.
На старте плей-офф Парагвай сенсационно переиграл Германию (1:1, пен. 3:2), а Франция разобралась со Швецией (3:0).
Победитель противостояния Парагвай – Франция в 1/4 финала поборется с Марокко.
Парагвай – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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