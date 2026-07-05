В ночь на 5 июля сборные Парагвая и Франции проведут матч 1/8 финала чемпионата мира 2026.

Команды сыграют на Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по Киеву.

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Наставником Парагвая является Густаво Альфаро. Сборную Франции тренирует Дидье Дешам.

На старте плей-офф Парагвай сенсационно переиграл Германию (1:1, пен. 3:2), а Франция разобралась со Швецией (3:0).

Победитель противостояния Парагвай – Франция в 1/4 финала поборется с Марокко.

Парагвай – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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