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Парагвай
05.07.2026 00:00 – 63 0 : 0
Франция
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Чемпионат мира
05 июля 2026, 00:00 |
4560
0

Парагвай – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала чемпионата мира 2026

05 июля 2026, 00:00 |
4560
0
Парагвай – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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В ночь на 5 июля сборные Парагвая и Франции проведут матч 1/8 финала чемпионата мира 2026.

Команды сыграют на Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставником Парагвая является Густаво Альфаро. Сборную Франции тренирует Дидье Дешам.

На старте плей-офф Парагвай сенсационно переиграл Германию (1:1, пен. 3:2), а Франция разобралась со Швецией (3:0).

Победитель противостояния Парагвай – Франция в 1/4 финала поборется с Марокко.

Парагвай – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.

Парагвай – Франція
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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