ИЗАКИ: «В отпуске осуществилась мечта, одна из важнейших»

Полузащитник «Шахтера» Изаки рассказал о впечатлениях от отпуска.

– Как прошел твой отпуск, что произошло значительное?

– Период перед сборами начался с двух товарищеских матчей за молодежную команду Бразилии. Потом имел возможность побыть дома в Бразилии, провести время с семьей, насладиться замечательной компанией и непосредственно своей родиной.

– У тебя состоялась свадьба. Можно ли тебя с этим поздравить?

– Да, я женился. Если говорить о моих мечтах за пределами футбольного поля, думаю, это была одна из самых важных. Действительно, рад ее реализации.

Полузащитнику 19 лет, в прошлом сезоне он забил семь мячей и столько же раз ассистировал партнерам в 38 матчах.