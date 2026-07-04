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  4. ИЗАКИ: «В отпуске осуществилась мечта, одна из важнейших»
Украина. Премьер лига
04 июля 2026, 21:57 |
461
0

ИЗАКИ: «В отпуске осуществилась мечта, одна из важнейших»

Полузащитник «Шахтера» Изаки рассказал о событиях в отпуске

04 июля 2026, 21:57 |
461
0
ИЗАКИ: «В отпуске осуществилась мечта, одна из важнейших»
ФК Шахтер. Изаки
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Полузащитник «Шахтера» Изаки рассказал о впечатлениях от отпуска.

– Как прошел твой отпуск, что произошло значительное?

– Период перед сборами начался с двух товарищеских матчей за молодежную команду Бразилии. Потом имел возможность побыть дома в Бразилии, провести время с семьей, насладиться замечательной компанией и непосредственно своей родиной.

– У тебя состоялась свадьба. Можно ли тебя с этим поздравить?

– Да, я женился. Если говорить о моих мечтах за пределами футбольного поля, думаю, это была одна из самых важных. Действительно, рад ее реализации.

Полузащитнику 19 лет, в прошлом сезоне он забил семь мячей и столько же раз ассистировал партнерам в 38 матчах.

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Изаки Силва Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: ФК Шахтер Донецк
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