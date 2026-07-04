ИЗАКИ: «В отпуске осуществилась мечта, одна из важнейших»
Полузащитник «Шахтера» Изаки рассказал о событиях в отпуске
Полузащитник «Шахтера» Изаки рассказал о впечатлениях от отпуска.
– Как прошел твой отпуск, что произошло значительное?
– Период перед сборами начался с двух товарищеских матчей за молодежную команду Бразилии. Потом имел возможность побыть дома в Бразилии, провести время с семьей, насладиться замечательной компанией и непосредственно своей родиной.
– У тебя состоялась свадьба. Можно ли тебя с этим поздравить?
– Да, я женился. Если говорить о моих мечтах за пределами футбольного поля, думаю, это была одна из самых важных. Действительно, рад ее реализации.
Полузащитнику 19 лет, в прошлом сезоне он забил семь мячей и столько же раз ассистировал партнерам в 38 матчах.
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