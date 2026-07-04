ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда Шахтера едет в Саудовскую Аравию

Бывший игрок «Шахтера» Дуглас Коста покинул клуб Серии D «Кьево» и присоединится к Марио Балотелли в «Аль-Иттифаке». Ранее 35-летний бразилец удивил всех, подписав контракт с «Кьево», который был вынужден начать все сначала в Серии D после банкротства.

Дуглас Коста принял это решение после опыта выступлений за «Гремио», «Баварию», «Ювентус» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Это была не просто тренировка, он сыграл 11 матчей за «Кьево», отдав одну результативную передачу.

Однако теперь он подписал контракт с аравийским «Аль-Иттифаком», где воссоединится со своим хорошим другом Балотелли. С 2010 по 2015 год Коста играл в «Шахтере».