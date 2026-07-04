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Италия
04 июля 2026, 19:59 | Обновлено 04 июля 2026, 20:00
873
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда Шахтера едет в Саудовскую Аравию

Дуглас Коста покинул клуб Серии D «Кьево»

04 июля 2026, 19:59 | Обновлено 04 июля 2026, 20:00
873
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда Шахтера едет в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Дуглас Коста
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Бывший игрок «Шахтера» Дуглас Коста покинул клуб Серии D «Кьево» и присоединится к Марио Балотелли в «Аль-Иттифаке». Ранее 35-летний бразилец удивил всех, подписав контракт с «Кьево», который был вынужден начать все сначала в Серии D после банкротства.

Дуглас Коста принял это решение после опыта выступлений за «Гремио», «Баварию», «Ювентус» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Это была не просто тренировка, он сыграл 11 матчей за «Кьево», отдав одну результативную передачу.

Однако теперь он подписал контракт с аравийским «Аль-Иттифаком», где воссоединится со своим хорошим другом Балотелли. С 2010 по 2015 год Коста играл в «Шахтере».

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Дуглас Коста Шахтер Донецк Кьево Аль-Иттифак трансферы
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
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