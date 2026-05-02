«Хочу показать свой контент». Экс-звезда Шахтера зарабатывает на OnlyFans

Бывший вингер донецкого «Шахтера» Дуглас Коста, выступающий за итальянский «Кьево», объяснил, почему он решил создать аккаунт на сайте для взрослых OnlyFans.

«Я увидел, что к платформе присоединилось несколько важных людей, показывающих свою повседневную жизнь. Мне это показалось новаторским решением. Я увидел прекрасную возможность показать миру свой контент и то, чем я занимаюсь.

Я хотел показать свой образ жизни, то, чем я занимаюсь каждый день, и мотивировать других людей. Существует мнение, что это только контент для взрослых, но есть авторы, которые предлагают другой подход», – цитирует 35-летнего бразильца TN.

Ранее Коста рассказал о своем украинском периоде карьеры.