«Хочу показать свой контент». Экс-звезда Шахтера зарабатывает на OnlyFans
Дуглас Коста имеет время не только на футбол
Бывший вингер донецкого «Шахтера» Дуглас Коста, выступающий за итальянский «Кьево», объяснил, почему он решил создать аккаунт на сайте для взрослых OnlyFans.
«Я увидел, что к платформе присоединилось несколько важных людей, показывающих свою повседневную жизнь. Мне это показалось новаторским решением. Я увидел прекрасную возможность показать миру свой контент и то, чем я занимаюсь.
Я хотел показать свой образ жизни, то, чем я занимаюсь каждый день, и мотивировать других людей. Существует мнение, что это только контент для взрослых, но есть авторы, которые предлагают другой подход», – цитирует 35-летнего бразильца TN.
Ранее Коста рассказал о своем украинском периоде карьеры.
