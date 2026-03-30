  4. Дуглас КОСТА: «Украинский народ замечательный, я никогда этого не забуду»
Украина. Премьер лига
30 марта 2026, 20:46 | Обновлено 30 марта 2026, 20:47
Getty Images/Global Images Ukraine. Дуглас Коста

Бывший полузащитник «Шахтера» Дуглас Коста тепло вспоминает этап карьеры в Донецке. Карьеру бразильца перевернули события 2014 года на востоке Украины.

«Я боялся, что умру там. Я переехал в Киев из Донецка, как только смог. После летнего отпуска меня продали в «Баварию». Я больше не мог жить на Украине, я боялся за свою семью.

Но я всегда буду благодарен за те пять с половиной лет, которые я там провел: «Шахтер» был командой, которая играла в великолепный футбол с Фернандиньо, Виллианом и многими другими. У нас была невероятная техника, и Мирча Луческу знал, как выжать из нас максимум.

Это было прекрасное время в моей жизни, а потом война все изменила. Украинский народ замечательный, я никогда этого не забуду», – заявил Дуглас Коста.

35-летний атакующий полузащитник проводит этот сезон в «Кьево» в Серии D. В 2015 году бразилец уехал в «Баварию» из «Шахтера» за 30 млн евро. Далее в его карьере были «Ювентус», «Гремио», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Флуминенсе» и «Сидней».

Дуглас Коста Кьево Шахтер Донецк Мирча Луческу Виллиан Гомес Фернандиньо
Руслан Полищук Источник: Tuttosport
В Шахтёре прививают любовь к Украине. Дуглас Коста пример. Марлос с Мораесом были примеры. Поющий украинский гимн перед матчами ныне Лассина Траоре тоже яркий пример
