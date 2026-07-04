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  4. Канада – Марокко. Стали известны стартовые составы на игру ЧМ-2026
Чемпионат мира
04 июля 2026, 19:09 |
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Канада – Марокко. Стали известны стартовые составы на игру ЧМ-2026

Матч 1/8 финала ЧМ-2026 начнется в 20:00 по киевскому времени

04 июля 2026, 19:09 |
70
0
Канада – Марокко. Стали известны стартовые составы на игру ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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4 июля в 20:00 по киевскому времени начнётся матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, в котором сыграют сборные Канады и Марокко.

Перед началом матча тренеры обеих команд объявили стартовые составы на эту игру.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 1/4 финала победитель пары Канада – Марокко сыграет с победителем пары Парагвай – Франция.

Главный тренер сборной Канады – Джесси Марш, в то время как Марокко тренирует Мохамед Уахби.

Стали известны стартовые составы на матч Канада – Марокко:

Канада: Крепо, Ларьи, Бомбито, Де Фужероль, Джонстон, Ахмед, Эуштакиу, Сигур, Бьюкенен, Олувасеи, Дэвид

Марокко: Буну, Мазрауи, Хальхаль, Диоп, Хакими, Эль-Айнауи, Буадди, Эль-Ханнус, Унаи, Диас, Сайбари

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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