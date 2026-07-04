Серена снялась. Сестры Уильямс не сыграют в парном разряде Уимблдона-2026

Легендарые американские теннсистки Серены и Винус Уильямс не сыграют в парном разряде Уимблдона-2026.

О снятии с турнира из-за травмы сообщила Серена, опубликовав пост в Instagram:

«Я убита горем из-за того, что вынуждена сняться с турнира в парном разряде. Возвращение на корт само по себе стало для меня настоящим подарком, а возможность снова сыграть вместе с Винус Уильямс значила для меня очень многое. Я сделала все возможное, чтобы быть готовой, но, к сожалению, мое колено пока не готово к соревнованиям.

Я особенно благодарна директору турнира Джейми Бейкеру и всей команде соревнований за то, что они сделали все возможное, чтобы я смогла сыграть здесь. Спасибо болельщикам за невероятную поддержку и за то, что сделали это возвращение таким особенным… Все, что я могу сказать: до встречи в городе рядом с вами.

На фото со шприцами – жидкость, которую врачи откачали из моего колена после матча в одиночном разряде… Ужас! Хорошая новость в том, что колено больше не должно так сильно опухать и накапливать столько жидкости. Плохая – несмотря на все мои усилия, подготовить его к выступлению в парном разряде так и не удалось».

Серена вернулась в Тур на этой неделе, в первом раунде проиграв Майе Джойнт.

Сестры Уильямс должны были начать выступления в парном разряде 4 июля в 18:30 по Киеву матчем против Камилы Осорио и Соланы Сиерры.