Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Серена снялась. Сестры Уильямс не сыграют в парном разряде Уимблдона-2026
Уимблдон
04 июля 2026, 18:31 | Обновлено 04 июля 2026, 18:35
246
0

Серена снялась. Сестры Уильямс не сыграют в парном разряде Уимблдона-2026

Легендарные американки должны были стартовать 4 июля

04 июля 2026, 18:31 | Обновлено 04 июля 2026, 18:35
246
0
Серена снялась. Сестры Уильямс не сыграют в парном разряде Уимблдона-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Легендарые американские теннсистки Серены и Винус Уильямс не сыграют в парном разряде Уимблдона-2026.

О снятии с турнира из-за травмы сообщила Серена, опубликовав пост в Instagram:

«Я убита горем из-за того, что вынуждена сняться с турнира в парном разряде. Возвращение на корт само по себе стало для меня настоящим подарком, а возможность снова сыграть вместе с Винус Уильямс значила для меня очень многое. Я сделала все возможное, чтобы быть готовой, но, к сожалению, мое колено пока не готово к соревнованиям.

Я особенно благодарна директору турнира Джейми Бейкеру и всей команде соревнований за то, что они сделали все возможное, чтобы я смогла сыграть здесь. Спасибо болельщикам за невероятную поддержку и за то, что сделали это возвращение таким особенным… Все, что я могу сказать: до встречи в городе рядом с вами.

На фото со шприцами – жидкость, которую врачи откачали из моего колена после матча в одиночном разряде… Ужас! Хорошая новость в том, что колено больше не должно так сильно опухать и накапливать столько жидкости. Плохая – несмотря на все мои усилия, подготовить его к выступлению в парном разряде так и не удалось».

Серена вернулась в Тур на этой неделе, в первом раунде проиграв Майе Джойнт.

Сестры Уильямс должны были начать выступления в парном разряде 4 июля в 18:30 по Киеву матчем против Камилы Осорио и Соланы Сиерры.

По теме:
Костюк вместе с Русе вышла в 1/8 финала парного разряда Уимблдона-2026
Действующая чемпионка – out. Свентек вылетела с Уимблдона в 1/16 финала
Костюк / Русе – Сутджиади / Тджен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Винус Уильямс Серена Уильямс Уимблдон-2026 травма
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
Бокс | 04 июля 2026, 09:17 7
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе

Украинец может стать бойцом Zuffa Boxing

КОСТЮК: «Никогда в жизни не думала, что дойду здесь до четвертого круга»
Теннис | 04 июля 2026, 15:50 2
КОСТЮК: «Никогда в жизни не думала, что дойду здесь до четвертого круга»
КОСТЮК: «Никогда в жизни не думала, что дойду здесь до четвертого круга»

Марта дала флеш-интервью после победы над Эммой Наварро в 1/16 финала Уимблдона

Йожеф Сабо назвал всех победителей матчей 1/8 финала чемпионата мира
Футбол | 04.07.2026, 14:16
Йожеф Сабо назвал всех победителей матчей 1/8 финала чемпионата мира
Йожеф Сабо назвал всех победителей матчей 1/8 финала чемпионата мира
Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
Футбол | 04.07.2026, 07:40
Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
Футбол | 04.07.2026, 09:09
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Выпили всю кровь у чемпиона. Аргентина в овертайме дожала Кабо-Верде
Выпили всю кровь у чемпиона. Аргентина в овертайме дожала Кабо-Верде
04.07.2026, 03:45 42
Футбол
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
03.07.2026, 19:44 2
Бокс
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
04.07.2026, 06:40 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, который провел десять лет в Динамо, нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, который провел десять лет в Динамо, нашел новый клуб
03.07.2026, 07:21 3
Футбол
Александр Усик выбрал соперника для «последнего танца»
Александр Усик выбрал соперника для «последнего танца»
04.07.2026, 06:22 13
Бокс
В Бенфику может переехать дорогущий украинец из Динамо
В Бенфику может переехать дорогущий украинец из Динамо
03.07.2026, 07:55 30
Футбол
Известный украинский голкипер, игравший за сборную, был мобилизован в ВСУ
Известный украинский голкипер, игравший за сборную, был мобилизован в ВСУ
04.07.2026, 09:22
Хоккей
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены 13 из 16 участников 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены 13 из 16 участников 1/8 финала
03.07.2026, 08:15 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем