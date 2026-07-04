Источник: Клопп затеял грандиозную революцию в сборной Германии

Стали известны некоторые детали нового соглашения между Немецким футбольным союзом (DFB) и известным футбольным тренером Юргеном Клоппом.

Ожидалось, что бывший руководитель «Ливерпуля» и «Боруссии» сменит на посту главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна, однако, как оказалось, его полномочия будут выходить далеко за пределы компетенции менеджера национальной команды.

В частности, Клопп хочет изменить стиль игры и принципы формирования составов всех немецких сборных, а также проведет полную реструктуризацию существующей системы развития игроков на юношеском уровне. Помогать ему будут его бывшие помощники Петер Кравиц и Пепин Линдерс. Также в штаб Клоппа может войти бывший ассистент Томаса Тухеля Жольт Лёв.

DFB начал переговоры с 59-летним специалистом после отставки Юлиана Нагельсмана, под руководством которого Германия вылетела из ЧМ-2026, уступив Парагваю (1:1, 3:4 пен.) в 1/16 финала.