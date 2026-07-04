Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Клопп затеял грандиозную революцию в сборной Германии
Германия
04 июля 2026, 18:39 |
926
1

Источник: Клопп затеял грандиозную революцию в сборной Германии

Специалист получит широкие полномочия

04 июля 2026, 18:39 |
926
1 Comments
Источник: Клопп затеял грандиозную революцию в сборной Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Стали известны некоторые детали нового соглашения между Немецким футбольным союзом (DFB) и известным футбольным тренером Юргеном Клоппом.

Ожидалось, что бывший руководитель «Ливерпуля» и «Боруссии» сменит на посту главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна, однако, как оказалось, его полномочия будут выходить далеко за пределы компетенции менеджера национальной команды.

В частности, Клопп хочет изменить стиль игры и принципы формирования составов всех немецких сборных, а также проведет полную реструктуризацию существующей системы развития игроков на юношеском уровне. Помогать ему будут его бывшие помощники Петер Кравиц и Пепин Линдерс. Также в штаб Клоппа может войти бывший ассистент Томаса Тухеля Жольт Лёв.

DFB начал переговоры с 59-летним специалистом после отставки Юлиана Нагельсмана, под руководством которого Германия вылетела из ЧМ-2026, уступив Парагваю (1:1, 3:4 пен.) в 1/16 финала.

По теме:
Юрген Клопп определился со своим будущим и дал ответ сборной Германии
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
ОФИЦИАЛЬНО. Сборную Германии предложили возглавить топ-тренеру
Юрген Клопп сборная Германии по футболу Немецкий футбольный союз
Андрей Плыгун Источник: Sky Sports
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АНТОНЕНКО: «Результат не стоит на первом плане. Надо готовиться к сезону»
Футбол | 04 июля 2026, 16:31 0
АНТОНЕНКО: «Результат не стоит на первом плане. Надо готовиться к сезону»
АНТОНЕНКО: «Результат не стоит на первом плане. Надо готовиться к сезону»

Главный тренер Оболони дал интервью после спарринга против винницкой Нивы

Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
Бокс | 03 июля 2026, 19:44 2
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала

Каннингем хочет увидеть бой украинца с Бенавидесом

Костюк выбила 26-ю ракетку и впервые в карьере вышла в 1/8 финала Уимблдона
Теннис | 04.07.2026, 14:55
Костюк выбила 26-ю ракетку и впервые в карьере вышла в 1/8 финала Уимблдона
Костюк выбила 26-ю ракетку и впервые в карьере вышла в 1/8 финала Уимблдона
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Бокс | 04.07.2026, 03:55
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Довбик определился с местом продолжения карьеры
Футбол | 03.07.2026, 23:43
Довбик определился с местом продолжения карьеры
Довбик определился с местом продолжения карьеры
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Браво!
Ответить
+2
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, который провел десять лет в Динамо, нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, который провел десять лет в Динамо, нашел новый клуб
03.07.2026, 07:21 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
04.07.2026, 12:09 2
Футбол
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
04.07.2026, 09:09 3
Футбол
Усик определился с последним боем в карьере
Усик определился с последним боем в карьере
03.07.2026, 04:14 9
Бокс
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
04.07.2026, 06:40 10
Футбол
Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса
Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса
03.07.2026, 08:56 10
Футбол
Легендарного боксера назвали идиотом из-за его заявления об Усике
Легендарного боксера назвали идиотом из-за его заявления об Усике
03.07.2026, 10:20 7
Бокс
Сборная Германии уволила Нагельсманна. Известно, кто возглавит команду
Сборная Германии уволила Нагельсманна. Известно, кто возглавит команду
03.07.2026, 08:33 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем