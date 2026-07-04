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Чемпионат мира
04 июля 2026, 12:27 | Обновлено 04 июля 2026, 13:11
1105
0

Юрген Клопп определился со своим будущим и дал ответ сборной Германии

Именитый специалист согласился возглавить команду, с которой ранее работал Нагельсманн

04 июля 2026, 12:27 | Обновлено 04 июля 2026, 13:11
1105
0
Юрген Клопп определился со своим будущим и дал ответ сборной Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп
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Бывший тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп согласился возглавить сборную Германии, которая вылетела с чемпионата мира на стадии 1/16 финала.

Немецкий футбольный союз (DFB) прекратил сотрудничество с Юлианом Нагельсманном, который провалился во главе национальной команды и потерпел поражение от сборной Парагвая.

В эфире MagentaTV Клопп подтвердил, что ведет переговоры о возобновлении тренерской карьеры и готов покинуть свою должность в структуре Red Bull:

«Да, я могу подтвердить переговоры. Все продвигалось довольно быстро. Юлиан подал в отставку, и Немецкий футбольный союз работает над поиском преемника. И в ходе этих обсуждений они обратились ко мне.

У меня есть действующий контракт с Red Bull. Я много раз говорил, как мне нравится эта работа. Как человек, я обычно соблюдаю контракты. Но я также ясно дал понять, что заинтересован в переговорах с DFB.

Сейчас не самое подходящее время, чтобы возглавить сборную. Но лучше сделать это сейчас, чем когда-либо. Я более чем полон сил и готов. Нам нужно кардинально изменить ситуацию», – сообщил Клопп.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Германии по футболу Немецкий футбольный союз Юрген Клопп Юлиан Нагельсманн отставка назначение тренера
Николай Тытюк Источник: Sky Sports
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