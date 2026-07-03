Сборная Германии уволила Нагельсманна. Известно, кто возглавит команду

Сборная Германии осталась без главного тренера Юлиана Нагельсманна после провала на чемпионате мира. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Команду возглавит бывший наставник английского «Ливерпуля» Юрген Клопп. По информации источника, опытный 59-летний специалист сообщил о готовности вернуться к тренерской работе.

Немецкая команда заняла первое место в квартете D – Die Mannschaft разгромили Кюрасао (7:1), одолели Кот-д'Ивуар (2:1), но потерпели неожиданное поражение в последнем туре от Эквадора (1:2).

В противостоянии 1/16 финала подопечные Нагельсманна стали соучастниками одной из самых громких сенсаций мундиаля, так как проиграли в серии пенальти Парагваю и вылетели из турнира.

Юлиан возглавил сборную в сентябре 2023 года и провел во главе команды 37 матчей, в которых одержал 23 победы, шесть раз сыграл вничью и потерпел восемь поражений.