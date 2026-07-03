Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Германии уволила Нагельсманна. Известно, кто возглавит команду
Чемпионат мира
03 июля 2026, 08:33 | Обновлено 03 июля 2026, 09:13
3926
2

Сборная Германии уволила Нагельсманна. Известно, кто возглавит команду

Бывший наставник английского «Ливерпуля» Юрген Клопп готов вернуться к тренерской работе

03 июля 2026, 08:33 | Обновлено 03 июля 2026, 09:13
3926
2 Comments
Сборная Германии уволила Нагельсманна. Известно, кто возглавит команду
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Германии осталась без главного тренера Юлиана Нагельсманна после провала на чемпионате мира. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Команду возглавит бывший наставник английского «Ливерпуля» Юрген Клопп. По информации источника, опытный 59-летний специалист сообщил о готовности вернуться к тренерской работе.

Немецкая команда заняла первое место в квартете D – Die Mannschaft разгромили Кюрасао (7:1), одолели Кот-д'Ивуар (2:1), но потерпели неожиданное поражение в последнем туре от Эквадора (1:2).

В противостоянии 1/16 финала подопечные Нагельсманна стали соучастниками одной из самых громких сенсаций мундиаля, так как проиграли в серии пенальти Парагваю и вылетели из турнира.

Юлиан возглавил сборную в сентябре 2023 года и провел во главе команды 37 матчей, в которых одержал 23 победы, шесть раз сыграл вничью и потерпел восемь поражений.

По теме:
Для звезд нет исключений. Месси тщательно обыскали в аэропорту Майами
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Судьи делают все, чтобы Роналду стал чемпионом мира»
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены 13 из 16 участников 1/8 финала
ЧМ-2026 по футболу сборная Германии по футболу Юлиан Нагельсманн Юрген Клопп Фабрицио Романо назначение тренера отставка
Николай Тытюк Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(55)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарного боксера назвали идиотом из-за его заявления об Усике
Бокс | 02 июля 2026, 23:22 3
Легендарного боксера назвали идиотом из-за его заявления об Усике
Легендарного боксера назвали идиотом из-за его заявления об Усике

Монтеро – о поединке Усик – Али

Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
Бокс | 02 июля 2026, 09:25 2
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов

Александр терял значительные суммы из-за отчислений санкционирующим органам

Полузащитник Олимпиакоса отказал Греции и решил играть за сборную Украины
Футбол | 03.07.2026, 06:41
Полузащитник Олимпиакоса отказал Греции и решил играть за сборную Украины
Полузащитник Олимпиакоса отказал Греции и решил играть за сборную Украины
Артем ДОВБИК: «Слишком поздно, я дал слово, что перейду в этот клуб»
Футбол | 02.07.2026, 09:00
Артем ДОВБИК: «Слишком поздно, я дал слово, что перейду в этот клуб»
Артем ДОВБИК: «Слишком поздно, я дал слово, что перейду в этот клуб»
ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»
Футбол | 02.07.2026, 10:42
ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»
ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Полностью согласен!
Ответить
+1
Ну с Клоппом буде діло. В первую очередь - железная дисциплина. При нем, #уй бы сборная санкционировала поездку на ЧМ жён футболистов, скорее наоборот. На период мундиаля, полное воздержание.☝️🤣
Ответить
0
Популярные новости
Кабайел высказался про Усика и свой чемпионский титул
Кабайел высказался про Усика и свой чемпионский титул
02.07.2026, 07:01 1
Бокс
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
01.07.2026, 21:44 22
Бокс
Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне
Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне
01.07.2026, 11:20 12
Теннис
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
01.07.2026, 16:06 9
Футбол
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика
01.07.2026, 08:02 10
Футбол
Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо
Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо
01.07.2026, 09:22 20
Футбол
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
02.07.2026, 07:02 5
Футбол
Громкий трансфер Пономаренко. В борьбу включился знаменитый клуб
Громкий трансфер Пономаренко. В борьбу включился знаменитый клуб
02.07.2026, 07:00 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем